"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о несуществующем рейсе
2025-12-30T06:35+0300
2025-12-30T06:35+0300
2025-12-30T07:58+0300
бизнес
россия
стамбул
екатеринбург
сочи
уральские авиалинии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – ПРАЙМ. Информация о несуществующем рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии" из Стамбула в Екатеринбург не соответствует действительности, ранее рейс был задержан из-за непогоды, а вылет планируется через полчаса, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Во вторник Telegram-канал Shot написал, что "самолет-призрак" со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула с вечера понедельника. Заявлялось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" якобы уточняла пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует, а полет переносили трижды. "Рейс был в цепочке, задержался ранее из-за непогоды в Сочи, вылет планируется через 30 минут. Авиакомпания предоставила пассажирам все положенные услуги. Информация том, что рейс "не существует" не соответствует действительности", – сказала собеседница агентства.
стамбул
екатеринбург
сочи
