"АвтоВАЗ" проиндексирует цены на Lada

2025-12-30T10:05+0300
2025-12-30T10:29+0300
экономика
бизнес
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
авто
россия
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada на 0,5% в среднем по модельному ряду, сообщили в компании. "С января 2026 года "АвтоВАЗ" скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что цена базовой модели Lada Granta составит 850 тысяч рублей, таким образом для нее индексация составит 13%, а в среднем для этого семейства машин - 1,9%. Начальная стоимость новинки 2025 года Lada Iskra вырастет на 2,2% - до 1,277 миллиона рублей, а в среднем для этого семейства - на 1,8%. Для семейств Niva Legend и Niva Travel в среднем индексация составит 1,8 и 1,9%. "Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1 581 000 рублей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Ранее в декабре президент компании Максим Соколов отмечал, что благодаря скидкам, которые "АвтоВАЗ" вводил в течение 2025 года на ряд своих моделей, цены на Lada по году были ниже предыдущего в среднем на 5%.
10:05 30.12.2025 (обновлено: 10:29 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили Lada Granta
Автомобили Lada Granta. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada на 0,5% в среднем по модельному ряду, сообщили в компании.
"С января 2026 года "АвтоВАЗ" скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что цена базовой модели Lada Granta составит 850 тысяч рублей, таким образом для нее индексация составит 13%, а в среднем для этого семейства машин - 1,9%. Начальная стоимость новинки 2025 года Lada Iskra вырастет на 2,2% - до 1,277 миллиона рублей, а в среднем для этого семейства - на 1,8%.
Для семейств Niva Legend и Niva Travel в среднем индексация составит 1,8 и 1,9%.
"Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1 581 000 рублей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
Ранее в декабре президент компании Максим Соколов отмечал, что благодаря скидкам, которые "АвтоВАЗ" вводил в течение 2025 года на ряд своих моделей, цены на Lada по году были ниже предыдущего в среднем на 5%.
 
ЭкономикаБизнесМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vision 4x4АвтоРОССИЯ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
