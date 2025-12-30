Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866070846.html
"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus
"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus - 30.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus
"АвтоВАЗ", несмотря на общую индексацию цен с января 2026 года, снизит начальную стоимость моделей Lada Aura и Largus на 14 и 3,8% соответственно, сообщили в... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:10+0300
2025-12-30T10:29+0300
экономика
авто
автоваз
максим соколов
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ", несмотря на общую индексацию цен с января 2026 года, снизит начальную стоимость моделей Lada Aura и Largus на 14 и 3,8% соответственно, сообщили в пресс-службе компании. Производитель ранее сообщил, что с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada в среднем на 0,5% по модельному ряду. "АвтоВАЗ" корректирует ценовую политику и снижает цены на Aura и Largus… В частности, с января 2026 года начальная цена Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей и составит 2 245 000 рублей (-14%). Цена Lada Largus снизится на 73 тысячи рублей и составит 1 587 000 рублей (-3,8%)", - говорится в сообщении. "Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м", - привели в пресс-службе слова президента компании Максима Соколова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c020f35baeaae8566bdacde35572055.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, автоваз, максим соколов, бизнес
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Бизнес
10:10 30.12.2025 (обновлено: 10:29 30.12.2025)
 
"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus

"АвтоВАЗ" с января снизит начальную цену Lada Aura и Largus

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
LADA Aura. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ", несмотря на общую индексацию цен с января 2026 года, снизит начальную стоимость моделей Lada Aura и Largus на 14 и 3,8% соответственно, сообщили в пресс-службе компании.
Производитель ранее сообщил, что с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada в среднем на 0,5% по модельному ряду.
"АвтоВАЗ" корректирует ценовую политику и снижает цены на Aura и Largus… В частности, с января 2026 года начальная цена Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей и составит 2 245 000 рублей (-14%). Цена Lada Largus снизится на 73 тысячи рублей и составит 1 587 000 рублей (-3,8%)", - говорится в сообщении.
"Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м", - привели в пресс-службе слова президента компании Максима Соколова.
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗМаксим СоколовБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала