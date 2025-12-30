https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866070846.html

"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus

"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus - 30.12.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" снизит начальную цену Lada Aura и Largus

"АвтоВАЗ", несмотря на общую индексацию цен с января 2026 года, снизит начальную стоимость моделей Lada Aura и Largus на 14 и 3,8% соответственно, сообщили в... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T10:10+0300

2025-12-30T10:10+0300

2025-12-30T10:29+0300

экономика

авто

автоваз

максим соколов

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851364897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e28cebc569d527a1868f0a0c95f9828.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ", несмотря на общую индексацию цен с января 2026 года, снизит начальную стоимость моделей Lada Aura и Largus на 14 и 3,8% соответственно, сообщили в пресс-службе компании. Производитель ранее сообщил, что с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada в среднем на 0,5% по модельному ряду. "АвтоВАЗ" корректирует ценовую политику и снижает цены на Aura и Largus… В частности, с января 2026 года начальная цена Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей и составит 2 245 000 рублей (-14%). Цена Lada Largus снизится на 73 тысячи рублей и составит 1 587 000 рублей (-3,8%)", - говорится в сообщении. "Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м", - привели в пресс-службе слова президента компании Максима Соколова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоваз, максим соколов, бизнес