Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" анонсировал продажи новой Lada Vesta Sport - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866071547.html
"АвтоВАЗ" анонсировал продажи новой Lada Vesta Sport
"АвтоВАЗ" анонсировал продажи новой Lada Vesta Sport - 30.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" анонсировал продажи новой Lada Vesta Sport
"АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:15+0300
2025-12-30T10:32+0300
экономика
бизнес
максим соколов
автоваз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650958_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2407ace9e016ad062cd2c33056e676fb.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов. "Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut… а также вывести на рынок Vesta Sport", - приводит слова Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа". Помимо этого, в следующем году производитель начнет оснащать Lada Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, добавил он. Производство Vesta Sport было прекращено в 2022 году. На сегодняшний день семейство автомобилей Vesta состоит из шести моделей, включая седан и универсал Sportline. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650958_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_18af25a8504f6387649f8669fdfadfbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, максим соколов, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
10:15 30.12.2025 (обновлено: 10:32 30.12.2025)
 
"АвтоВАЗ" анонсировал продажи новой Lada Vesta Sport

Соколов: "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов.
"Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut… а также вывести на рынок Vesta Sport", - приводит слова Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".
Помимо этого, в следующем году производитель начнет оснащать Lada Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, добавил он.
Производство Vesta Sport было прекращено в 2022 году. На сегодняшний день семейство автомобилей Vesta состоит из шести моделей, включая седан и универсал Sportline.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно.
 
ЭкономикаБизнесМаксим СоколовАвтоВАЗАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала