"АвтоВАЗ" анонсировал продажи новой Lada Vesta Sport

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов.

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов. "Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut… а также вывести на рынок Vesta Sport", - приводит слова Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа". Помимо этого, в следующем году производитель начнет оснащать Lada Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, добавил он. Производство Vesta Sport было прекращено в 2022 году. На сегодняшний день семейство автомобилей Vesta состоит из шести моделей, включая седан и универсал Sportline. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно.

