Глава "АвтоВАЗа" подтвердил производственный план на 2026 год
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил производственный план на 2026 год
2025-12-30T10:20+0300
2025-12-30T10:36+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году нарастит выпуск автомобилей Lada примерно на 23%, до 400 тысяч штук, заявил президент компании Максим Соколов. В октябре Соколов сообщал, что автопроизводитель рассчитывает собрать в будущем году около 400 тысяч Lada. Позднее, в декабре, он уточнял, что в 2025 году концерн выпустит 325 тысяч машин. Таким образом, производство в 2026 году планируется увеличить на 23%. "Производственный план "АвтоВАЗа" в 2026 году увеличен до 400 тысяч автомобилей, для выполнения которого компания с 1 января возвращается на стандартный график 5-дневной рабочей недели", - приводит слова Соколова пресс-служба компании. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
10:20 30.12.2025 (обновлено: 10:36 30.12.2025)
 
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил производственный план на 2026 год

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкКонвейер на "АвтоВАЗе"
Конвейер на "АвтоВАЗе". Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году нарастит выпуск автомобилей Lada примерно на 23%, до 400 тысяч штук, заявил президент компании Максим Соколов.
В октябре Соколов сообщал, что автопроизводитель рассчитывает собрать в будущем году около 400 тысяч Lada. Позднее, в декабре, он уточнял, что в 2025 году концерн выпустит 325 тысяч машин. Таким образом, производство в 2026 году планируется увеличить на 23%.
"Производственный план "АвтоВАЗа" в 2026 году увеличен до 400 тысяч автомобилей, для выполнения которого компания с 1 января возвращается на стандартный график 5-дневной рабочей недели", - приводит слова Соколова пресс-служба компании.
По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
 
