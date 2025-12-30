https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866071694.html
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил производственный план на 2026 год
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году нарастит выпуск автомобилей Lada примерно на 23%, до 400 тысяч штук, заявил президент компании Максим Соколов. В октябре Соколов сообщал, что автопроизводитель рассчитывает собрать в будущем году около 400 тысяч Lada. Позднее, в декабре, он уточнял, что в 2025 году концерн выпустит 325 тысяч машин. Таким образом, производство в 2026 году планируется увеличить на 23%. "Производственный план "АвтоВАЗа" в 2026 году увеличен до 400 тысяч автомобилей, для выполнения которого компания с 1 января возвращается на стандартный график 5-дневной рабочей недели", - приводит слова Соколова пресс-служба компании. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
