https://1prime.ru/20251230/byudzhet-866078929.html
Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете
Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете
Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете будет снижаться в средней и долгосрочной перспективе, а доля ненефтегазовых - будет расти, сообщил министр... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T12:23+0300
2025-12-30T12:23+0300
2025-12-30T12:50+0300
экономика
нефть
антон силуанов
минфин
поступления в бюджет
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете будет снижаться в средней и долгосрочной перспективе, а доля ненефтегазовых - будет расти, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Доля нефтегазовых секторов экономики, мы видим, что будет постепенно, в средней и долгосрочной перспективе снижаться", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он объяснил, что это связано это с тем, что "все более сложной становится добыча запасов нефти, газа", так как самые легкие условия добычи пройдены, а добывать нефть, которая находится в трудноизвлекаемых пластах, становится дорого. И хотя для этого предусматриваются дополнительные льготы и режимы налогообложения, по словам Силуанова, Минфин понимает, что в долгосрочной перспективе ориентироваться на большие уровни поступлений нефтегазовых доходов не приходится. "Поэтому мы к этому готовимся, готовы, развиваем ненефтегазовый сектор экономики, и показатели, цифры говорят... 22% доля нефти и газа будет в общих объемах бюджета", - добавил Силуанов. Он напомнил, что в бюджете текущего года доля нефтегазовых доходов оценивается в 23% от всего объема доходной массы. В следующем году динамика снижения нефтегазовых доходов продолжится. Это связано с тем, что растет доля ненефтегазовой экономики. "Мы стимулируем и через бюджетные инструменты развитие высокотехнологичной экономики, новых секторов экономики. Это дает свой результат. Мы видим, что база бюджета за счет более устойчивых ненефтегазовых доходов увеличивается, это будет и дальше происходить, поскольку правительство занимается стимулированием именно этих секторов экономики", - отметил Силуанов.
https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866077077.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_81:0:1392:983_1920x0_80_0_0_e47fac2ee1a451500f74daa9ccf49af5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, антон силуанов, минфин, поступления в бюджет, россия
Экономика, Нефть, Антон Силуанов, Минфин, поступления в бюджет, РОССИЯ
Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете
Силуанов: доля нефтегазовых доходов будет снижаться из-за сложностей добычи
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ.
Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете будет снижаться в средней и долгосрочной перспективе, а доля ненефтегазовых - будет расти, сообщил
министр финансов Антон Силуанов.
"Доля нефтегазовых секторов экономики, мы видим, что будет постепенно, в средней и долгосрочной перспективе снижаться", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он объяснил, что это связано это с тем, что "все более сложной становится добыча запасов нефти, газа", так как самые легкие условия добычи пройдены, а добывать нефть, которая находится в трудноизвлекаемых пластах, становится дорого.
И хотя для этого предусматриваются дополнительные льготы и режимы налогообложения, по словам Силуанова
, Минфин
понимает, что в долгосрочной перспективе ориентироваться на большие уровни поступлений нефтегазовых доходов не приходится. "Поэтому мы к этому готовимся, готовы, развиваем ненефтегазовый сектор экономики, и показатели, цифры говорят... 22% доля нефти и газа будет в общих объемах бюджета", - добавил Силуанов.
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации
Он напомнил, что в бюджете текущего года доля нефтегазовых доходов оценивается в 23% от всего объема доходной массы. В следующем году динамика снижения нефтегазовых доходов продолжится. Это связано с тем, что растет доля ненефтегазовой экономики.
"Мы стимулируем и через бюджетные инструменты развитие высокотехнологичной экономики, новых секторов экономики. Это дает свой результат. Мы видим, что база бюджета за счет более устойчивых ненефтегазовых доходов увеличивается, это будет и дальше происходить, поскольку правительство занимается стимулированием именно этих секторов экономики", - отметил Силуанов.