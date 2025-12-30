https://1prime.ru/20251230/byudzhet-866078929.html

Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете

Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете - 30.12.2025, ПРАЙМ

Силуанов объяснил снижение доли нефтегазовых доходов в федеральном бюджете

Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете будет снижаться в средней и долгосрочной перспективе, а доля ненефтегазовых - будет расти, сообщил министр... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T12:23+0300

2025-12-30T12:23+0300

2025-12-30T12:50+0300

экономика

нефть

антон силуанов

минфин

поступления в бюджет

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете будет снижаться в средней и долгосрочной перспективе, а доля ненефтегазовых - будет расти, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Доля нефтегазовых секторов экономики, мы видим, что будет постепенно, в средней и долгосрочной перспективе снижаться", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он объяснил, что это связано это с тем, что "все более сложной становится добыча запасов нефти, газа", так как самые легкие условия добычи пройдены, а добывать нефть, которая находится в трудноизвлекаемых пластах, становится дорого. И хотя для этого предусматриваются дополнительные льготы и режимы налогообложения, по словам Силуанова, Минфин понимает, что в долгосрочной перспективе ориентироваться на большие уровни поступлений нефтегазовых доходов не приходится. "Поэтому мы к этому готовимся, готовы, развиваем ненефтегазовый сектор экономики, и показатели, цифры говорят... 22% доля нефти и газа будет в общих объемах бюджета", - добавил Силуанов. Он напомнил, что в бюджете текущего года доля нефтегазовых доходов оценивается в 23% от всего объема доходной массы. В следующем году динамика снижения нефтегазовых доходов продолжится. Это связано с тем, что растет доля ненефтегазовой экономики. "Мы стимулируем и через бюджетные инструменты развитие высокотехнологичной экономики, новых секторов экономики. Это дает свой результат. Мы видим, что база бюджета за счет более устойчивых ненефтегазовых доходов увеличивается, это будет и дальше происходить, поскольку правительство занимается стимулированием именно этих секторов экономики", - отметил Силуанов.

https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866077077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, антон силуанов, минфин, поступления в бюджет, россия