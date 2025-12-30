Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара упал за 2025 год на 23,45 рубля - 30.12.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Курс доллара упал за 2025 год на 23,45 рубля
Курс доллара упал за 2025 год на 23,45 рубля
Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, следует из данных регулятора. | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, следует из данных регулятора. Центробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 31 декабря по 12 января - на уровне 78,23 рубля за доллар и 92,09 рубля за евро. Таким образом, валюта США подешевела за год на 23,45 рубля, или на 23,06%, а курс евро упал на 14,01 рубля, или на 13,20%. Максимального за год значения доллар достиг 15 января - 103,44 рубля, минимального - 6 декабря в 76,09 рубля, по евро соответствующие уровни: 106,25 рубля (15 января) и 87,57 рубля (19 марта).
Новости
19:42 30.12.2025
 
Курс доллара упал за 2025 год на 23,45 рубля

Официальный курс доллара ЦБ РФ упал за 2025 г на 23,45 руб или на 23,06%

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, следует из данных регулятора.
Центробанк установил официальные курсы валют на все новогодние праздники - с 31 декабря по 12 января - на уровне 78,23 рубля за доллар и 92,09 рубля за евро.
Таким образом, валюта США подешевела за год на 23,45 рубля, или на 23,06%, а курс евро упал на 14,01 рубля, или на 13,20%.
Максимального за год значения доллар достиг 15 января - 103,44 рубля, минимального - 6 декабря в 76,09 рубля, по евро соответствующие уровни: 106,25 рубля (15 января) и 87,57 рубля (19 марта).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
ЦБ объявил курсы валют на новогодние праздники
