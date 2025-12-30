Индекс доллара готовится завершить год максимальным падением с 2017 года

https://1prime.ru/20251230/dollar-866090443.html

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет по отношению к евро и иене, а его индекс может показать по итогам 2025 года максимальное за восемь лет падение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,176 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1772 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 156,33 иены со 156,07 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16% - до 98,17 пункта. С начала года евро подорожал к американской валюте почти на 14%, иена - на 1%. Индекс доллара за это время упал на 9,5%, что является максимальным снижением с 2017 года, когда показатель опустился на 9,9%. Стратеги MUFG, прогноз которых приводит агентство Рейтер, полагают, что в 2026 году доллар подешевеет на 5%. Основными факторами для этого, по мнению экспертов, станет экономика США и направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В то же время главный рыночный стратег Zurich Insurance Group Гай Миллер (Guy Miller) считает, что к основным мировым валютам доллар останется примерно на уровнях завершающегося года. "Мы полагаем, что доллар будет торговаться в диапазоне около текущих уровней по отношению к ключевым валютам", - цитирует Миллера Рейтер.

