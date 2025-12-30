Медведев: российская экономика, вопреки предсказаниям, не развалилась

https://1prime.ru/20251230/ekonomika-866066948.html
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Экономика России, вопреки западным предсказаниям, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился", - написал он в Telegram-канале.
