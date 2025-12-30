Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Экономика России, вопреки западным предсказаниям, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился", - написал он в Telegram-канале.
россия, рф, дмитрий медведев, совбез
08:55 30.12.2025 (обновлено: 09:21 30.12.2025)
 
Медведев: российская экономика, вопреки предсказаниям, не развалилась

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Экономика России, вопреки западным предсказаниям, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился", - написал он в Telegram-канале.
 
Заголовок открываемого материала