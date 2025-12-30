На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Флинн намекнул на причастность Европы к атаке ВСУ на резиденцию Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.
"Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.
"Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.
Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.