Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251230/flinn-866066680.html
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина - 30.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T08:56+0300
2025-12-30T08:57+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
ес
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X."Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html
https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866001143.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, ес, всу, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС, ВСУ, УКРАИНА
08:56 30.12.2025 (обновлено: 08:57 30.12.2025)
 
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Флинн намекнул на причастность Европы к атаке ВСУ на резиденцию Путина

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

"Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
Вчера, 09:22
Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
28 декабря, 16:01
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровЕСВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала