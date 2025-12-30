https://1prime.ru/20251230/flinn-866066680.html

На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина - 30.12.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T08:56+0300

2025-12-30T08:56+0300

2025-12-30T08:57+0300

спецоперация на украине

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

ес

всу

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X."Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html

https://1prime.ru/20251228/zelenskiy-866001143.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, ес, всу, украина