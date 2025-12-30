"Изо всех сил". СМИ забили тревогу после удара Украины по Франции
Le Figaro: помощь Киеву может ухудшить долговые проблемы Франции
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Денежная помощь Украине может ухудшить долговые проблемы Франции, пишет Le Figaro.
"Пока Франция изо всех сил пытается принять сбалансированный бюджет, выделяемые европейскими лидерами кредиты Украине, финансируемые за счет госдолга, вызывают вопросы", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Франция находится в топе стран-членов Европейского союза с наибольшей задолженностью, ее госдолг достиг 117% ВВП.
"Эта ситуация должна была бы спровоцировать массовую обеспокоенность, однако сейчас, напротив, она вызывает только тревожную коллективную попытку отрицания реальности", — пишет издание.
Вместе с тем, государство убеждает граждан, что кредит Украине в 90 миллиардов евро будет возмещен за счет гипотетических российских военных репараций, говорится в материале. Но в это никто всерьез не верит — заем на самом деле представляет собой пожертвование под видом кредита — пожертвование, 20% от которого будет профинансировано Францией.
Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
