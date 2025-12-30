Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
спецоперация на украине
украина
франция
брюссель
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Денежная помощь Украине может ухудшить долговые проблемы Франции, пишет Le Figaro. "Пока Франция изо всех сил пытается принять сбалансированный бюджет, выделяемые европейскими лидерами кредиты Украине, финансируемые за счет госдолга, вызывают вопросы", — говорится в публикации. В материале отмечается, что Франция находится в топе стран-членов Европейского союза с наибольшей задолженностью, ее госдолг достиг 117% ВВП."Эта ситуация должна была бы спровоцировать массовую обеспокоенность, однако сейчас, напротив, она вызывает только тревожную коллективную попытку отрицания реальности", — пишет издание. Вместе с тем, государство убеждает граждан, что кредит Украине в 90 миллиардов евро будет возмещен за счет гипотетических российских военных репараций, говорится в материале. Но в это никто всерьез не верит — заем на самом деле представляет собой пожертвование под видом кредита — пожертвование, 20% от которого будет профинансировано Францией. Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
украина
франция
брюссель
украина, франция, брюссель
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Брюссель
16:02 30.12.2025
 
"Изо всех сил". СМИ забили тревогу после удара Украины по Франции

Le Figaro: помощь Киеву может ухудшить долговые проблемы Франции

Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Денежная помощь Украине может ухудшить долговые проблемы Франции, пишет Le Figaro.

"Пока Франция изо всех сил пытается принять сбалансированный бюджет, выделяемые европейскими лидерами кредиты Украине, финансируемые за счет госдолга, вызывают вопросы", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Франция находится в топе стран-членов Европейского союза с наибольшей задолженностью, ее госдолг достиг 117% ВВП.

"Эта ситуация должна была бы спровоцировать массовую обеспокоенность, однако сейчас, напротив, она вызывает только тревожную коллективную попытку отрицания реальности", — пишет издание.

Вместе с тем, государство убеждает граждан, что кредит Украине в 90 миллиардов евро будет возмещен за счет гипотетических российских военных репараций, говорится в материале. Но в это никто всерьез не верит — заем на самом деле представляет собой пожертвование под видом кредита — пожертвование, 20% от которого будет профинансировано Францией.

Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Спецоперация на Украине УКРАИНА ФРАНЦИЯ Брюссель
 
 
