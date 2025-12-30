Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР - 30.12.2025, ПРАЙМ
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР
ЦОС ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T17:54+0300
2025-12-30T17:54+0300
происшествия
россия
украина
киев
фсб
кабардино-балкария
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. ЦОС ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате проведенных мероприятий был установлен житель Нальчика, который по заданию куратора планировал подрыв участка республиканской газораспределительной системы. Он прошёл спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
украина
киев
кабардино-балкария
россия, украина, киев, фсб, кабардино-балкария
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ФСБ, Кабардино-Балкария
17:54 30.12.2025
 
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР

ФСБ: сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. ЦОС ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий был установлен житель Нальчика, который по заданию куратора планировал подрыв участка республиканской газораспределительной системы. Он прошёл спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
ФСБ оценила ущерб по делу о коррупции в отделении Соцфонда в Дагестане
28 ноября, 10:20
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАКиевФСБКабардино-Балкария
 
 
