Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР - 30.12.2025, ПРАЙМ
Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР
ЦОС ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T17:54+0300
2025-12-30T17:54+0300
2025-12-30T17:54+0300
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. ЦОС ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате проведенных мероприятий был установлен житель Нальчика, который по заданию куратора планировал подрыв участка республиканской газораспределительной системы. Он прошёл спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
