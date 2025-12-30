https://1prime.ru/20251230/fsb-866087325.html

Сорвана задуманная Киевом попытка подрыва на газовой инфраструктуре в КБР

2025-12-30T17:54+0300

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. ЦОС ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате проведенных мероприятий был установлен житель Нальчика, который по заданию куратора планировал подрыв участка республиканской газораспределительной системы. Он прошёл спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию.

2025

