Россия экспортировала в Китай рекордный объем игристых вин - 30.12.2025, ПРАЙМ
Россия экспортировала в Китай рекордный объем игристых вин
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия с начала года экспортировала более 600 тонн игристых вин в Китай на сумму почти 900 тысяч долларов, обновив свой рекорд, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "За 11 месяцев 2025 года Россия отправила рекордный объем игристых вин в Китай за всю историю наблюдений: более 600 тонн на почти 900 тысяч долларов. Ранее максимум за весь календарный год был зафиксирован в 2012 году - порядка 110 тонн на 150 тысяч долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что общероссийский экспорт игристых вин за тот же период вырос на 30% в физическом выражении и на 41% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки составили более 2 тысяч тонн на сумму более 3,3 миллиона долларов. По данным центра, основными импортерами стали Казахстан с долей 28%, Китай с долей 27%, Белоруссия - 17%, Киргизия и Абхазия с долями 6% и 5% соответственно. Также в 2025 году Россия возобновила поставки игристого вина в Монголию.
10:48 30.12.2025 (обновлено: 11:13 30.12.2025)
 
Россия экспортировала в Китай рекордный объем игристых вин

"Агроэкспорт": Россия в 2025 году экспортировала в Китай более 600 тонн игристых вин

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия с начала года экспортировала более 600 тонн игристых вин в Китай на сумму почти 900 тысяч долларов, обновив свой рекорд, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"За 11 месяцев 2025 года Россия отправила рекордный объем игристых вин в Китай за всю историю наблюдений: более 600 тонн на почти 900 тысяч долларов. Ранее максимум за весь календарный год был зафиксирован в 2012 году - порядка 110 тонн на 150 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общероссийский экспорт игристых вин за тот же период вырос на 30% в физическом выражении и на 41% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки составили более 2 тысяч тонн на сумму более 3,3 миллиона долларов.
По данным центра, основными импортерами стали Казахстан с долей 28%, Китай с долей 27%, Белоруссия - 17%, Киргизия и Абхазия с долями 6% и 5% соответственно. Также в 2025 году Россия возобновила поставки игристого вина в Монголию.
 
