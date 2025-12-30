У посольства Колумбии в России нет данных о наемниках на Украине

https://1prime.ru/20251230/kolumbija-866060112.html

У посольства Колумбии в РФ нет данных о числе колумбийских наемников на Украине, заявил в интервью РИА новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T02:06+0300

общество

экономика

россия

колумбия

рф

украина

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866060112.jpg?1767049603

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. У посольства Колумбии в РФ нет данных о числе колумбийских наемников на Украине, заявил в интервью РИА новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. "Нет, у нас нет таких данных. Нас волнуют так называемые посредники, которые приезжают в Колумбию, чтобы рекрутировать людей", - сказал он в беседе с агентством. Власти Колумбии не поддерживают и не поощряют участие своих граждан в конфликтах за рубежом, указал посол. "Вместе с нашим посольством в Польше мы постоянно следим за ситуацией и получаем информацию о колумбийских гражданах, которые пропали в ходе конфликта, чтобы своевременно информировать их семьи. Мы также пересылаем запросы, поданные членами семей, в министерство иностранных дел России. Министерство обороны Колумбии также проводит кампании по предупреждению об опасности участия в конфликтах в качестве наемников, мотивированных обманными обещаниями и недобросовестными рекрутерами", - подчеркнул он. Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро. Руководитель аппарата МО Колумбии Александра Гонсалес через некоторое время рассказала РИА Новости, что принятие инициативы также адресовано вербовщикам, которые "вводят в заблуждение" отставных военнослужащих, отправляя их воевать "в чужие войны в условиях, лишенных достоинства". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 30 декабря в 10.00 мск.

2025

