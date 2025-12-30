https://1prime.ru/20251230/ktk-866073238.html

КТК приостановил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море

2025-12-30T10:53+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания. "Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала (МТ) КТК вынудили консорциум 29.12.2025 года приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сообщили журналистам в консорциуме. О возобновлении работы нефтепровода и возвращению в штатный режим отгрузки нефти на терминале будет сообщено дополнительно, добавили в КТК.

