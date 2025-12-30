КТК приостановил прием и перевалку нефти на терминале в Черном море

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251230/ktk-866073238.html
2025-12-30T10:53+0300
2025-12-30T11:16+0300
энергетика
нефть
черное море
ктк
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания. "Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала (МТ) КТК вынудили консорциум 29.12.2025 года приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сообщили журналистам в консорциуме. О возобновлении работы нефтепровода и возвращению в штатный режим отгрузки нефти на терминале будет сообщено дополнительно, добавили в КТК.
черное море
нефть, черное море, ктк
Энергетика, Нефть, Черное море, КТК
10:53 30.12.2025 (обновлено: 11:16 30.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания.
"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала (МТ) КТК вынудили консорциум 29.12.2025 года приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сообщили журналистам в консорциуме.
О возобновлении работы нефтепровода и возвращению в штатный режим отгрузки нефти на терминале будет сообщено дополнительно, добавили в КТК.
 
ЭнергетикаНефтьЧерное мореКТК
 
 
