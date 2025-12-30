https://1prime.ru/20251230/kurs-866071853.html

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля - 30.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов последнего рабочего дня в году слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 4 копейки, до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,14 рубля.

