https://1prime.ru/20251230/kurs-866071853.html
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля - 30.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля
Рубль в начале торгов последнего рабочего дня в году слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 4 копейки, до 11,14 рубля, следует из данных Московской | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:08+0300
2025-12-30T10:08+0300
2025-12-30T10:44+0300
китайский юань
рынок
рубль
торги
биржевые торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов последнего рабочего дня в году слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 4 копейки, до 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,14 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рубль, торги, биржевые торги, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, рубль, Торги, биржевые торги, Мосбиржа
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,14 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос до 11,14 рубля