Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине - 30.12.2025
Спецоперация на Украине
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 30.12.2025
2025-12-30T17:30+0300
2025-12-30T17:30+0300
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные. Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны", - говорится в заявлении министра на сайте внешнеполитического ведомства.
россия, мировая экономика, украина, европа, мид рф, брюссель, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, МИД РФ, Брюссель, Сергей Лавров
17:30 30.12.2025
 
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине

Лавров назвал сохранение киевского режима главной целью Европы

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные. Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны", - говорится в заявлении министра на сайте внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, заявил Лавров
Вчера, 19:39
Вчера, 19:39
 
Спецоперация на Украине РОССИЯ Мировая экономика УКРАИНА ЕВРОПА МИД РФ Брюссель Сергей Лавров
 
 
