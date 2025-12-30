https://1prime.ru/20251230/lavrov-866087042.html
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине - 30.12.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T17:30+0300
2025-12-30T17:30+0300
2025-12-30T17:30+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
украина
европа
мид рф
брюссель
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные. Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны", - говорится в заявлении министра на сайте внешнеполитического ведомства.
https://1prime.ru/20251229/lavrov-866052054.html
украина
европа
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, европа, мид рф, брюссель, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, МИД РФ, Брюссель, Сергей Лавров
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Лавров назвал сохранение киевского режима главной целью Европы