Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине

Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 30.12.2025

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные. Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны", - говорится в заявлении министра на сайте внешнеполитического ведомства.

2025

