Минстрой утвердил норматив стоимости жилья в России на первое полугодие

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2026 года в размере более 116,4 тысячи рублей, что на 2% выше норматива второго полугодия 2025-го (113,7 тысячи рублей). "Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2026 года в размере 116 427 (сто шестнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей", - сказано в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Кроме того, приказом утверждены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам России на первый квартал 2026 года. Самые высокие показатели устанавливаются для Чукотки (265 тысяч рублей), Москвы (201,9 тысячи рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (184,6 тысячи рублей), Приморского края (178,1 тысячи рублей), Камчатского края (175,8 тысячи рублей), Севастополя (171,8 тысячи рублей), Республики Сахи (167,8 тысячи рублей), Московской области (166,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей). Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии (55,5 тысячи рублей) и Ингушетии (59,5 тысячи рублей). Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляемых на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
В России не будут продлевать мораторий на штрафы для застройщиков