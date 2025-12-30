Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снизились до 61,47 доллара за баррель - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251230/neft-866065510.html
Цены на нефть снизились до 61,47 доллара за баррель
Цены на нефть снизились до 61,47 доллара за баррель - 30.12.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снизились до 61,47 доллара за баррель
Цены на нефть слабо снижаются после публикации статистики минэнерго США о её запасах в стране, которые вопреки ожиданиям выросли за неделю, а также в общем... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T08:17+0300
2025-12-30T08:17+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть слабо снижаются после публикации статистики минэнерго США о её запасах в стране, которые вопреки ожиданиям выросли за неделю, а также в общем русле удешевления сырьевых товаров вслед за драгметаллами, которые корректируются после ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.34 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 61,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 58,06 доллара. Инвесторы оценивают опубликованную ранее во вторник статистику управления энергетической информации минэнерго США. За неделю по 19 декабря запасы нефти увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 2,4 миллиона баррелей. Трейдеры также следят за резким падением цен на драгоценные металлы в понедельник. "Сейчас наблюдаемая распродажа нефти, вероятно, это следствие ослабления рынка, вызванного значительной коррекцией цен на драгоценные металлы, которая, несомненно, повлияет практически на все остальные сырьевые товары", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Marex Эда Мейра (Ed Meir).
https://1prime.ru/20251230/zapasy-866065125.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:17 30.12.2025
 
Цены на нефть снизились до 61,47 доллара за баррель

Цены на нефть слабо снижаются на статистике из США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть слабо снижаются после публикации статистики минэнерго США о её запасах в стране, которые вопреки ожиданиям выросли за неделю, а также в общем русле удешевления сырьевых товаров вслед за драгметаллами, которые корректируются после ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.34 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 61,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 58,06 доллара.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1 процента
07:45
Инвесторы оценивают опубликованную ранее во вторник статистику управления энергетической информации минэнерго США. За неделю по 19 декабря запасы нефти увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 2,4 миллиона баррелей.
Трейдеры также следят за резким падением цен на драгоценные металлы в понедельник.
"Сейчас наблюдаемая распродажа нефти, вероятно, это следствие ослабления рынка, вызванного значительной коррекцией цен на драгоценные металлы, которая, несомненно, повлияет практически на все остальные сырьевые товары", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Marex Эда Мейра (Ed Meir).
 
ЭнергетикаНефтьРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала