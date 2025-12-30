https://1prime.ru/20251230/neft-866065510.html

Цены на нефть снизились до 61,47 доллара за баррель

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть слабо снижаются после публикации статистики минэнерго США о её запасах в стране, которые вопреки ожиданиям выросли за неделю, а также в общем русле удешевления сырьевых товаров вслед за драгметаллами, которые корректируются после ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.34 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 61,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 58,06 доллара. Инвесторы оценивают опубликованную ранее во вторник статистику управления энергетической информации минэнерго США. За неделю по 19 декабря запасы нефти увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 2,4 миллиона баррелей. Трейдеры также следят за резким падением цен на драгоценные металлы в понедельник. "Сейчас наблюдаемая распродажа нефти, вероятно, это следствие ослабления рынка, вызванного значительной коррекцией цен на драгоценные металлы, которая, несомненно, повлияет практически на все остальные сырьевые товары", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Marex Эда Мейра (Ed Meir).

