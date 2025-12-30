https://1prime.ru/20251230/neft-866065946.html

Аналитики оценили планы ОПЕК+ по заморозке квот в первом квартале

Аналитики оценили планы ОПЕК+ по заморозке квот в первом квартале

2025-12-30T08:25+0300

энергетика

нефть

китай

саудовская аравия

оаэ

опек

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) на встрече 4 января сохранят планы по "заморозке" максимально разрешенного объема нефтедобычи на первый квартал 2026 года на уровне декабря, считают опрошенные РИА Новости аналитики. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. В январе-марте ОПЕК+ планирует приостановить выход из ограничений. На встрече в формате видеоконференции 4 января страны планируют обсудить дальнейшие планы по объемам добычи нефти. "Пересмотр решения о сохранении квот в первом квартале представляется маловероятным. На котировки оказывает влияние ряд факторов, главным из которых является рост предложения", - сказал старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. Он отметил, что в 2026 году глобальная добыча жидких углеводородов увеличится примерно на 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки, совокупный рост будет обеспечен как странами ОПЕК+, так и производителями вне альянса, прежде всего США и странами Латинской Америки. "Это продолжает тенденцию увеличения предложения, наблюдавшуюся в 2025 году, в то время как темпы роста мирового спроса остаются умеренными - около 1,1-1,2 миллиона баррелей в сутки, что создает профицит на рынке и поддерживает тренд к наращиванию коммерческих запасов", - добавил Тимонин. Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков отметил, что сейчас нет фундаментальных экономических предпосылок для существенных изменений планов ОПЕК+. Максимум, по его словам, могут быть сделаны небольшие корректировки квот. Тем не менее, добавил Малков, основные факторы, влияющие на решения ОПЕК+ в начале года, - это экономический рост в крупнейших потребителях нефти - Китае и Индии, а также политика Китая по наращиванию стратегических нефтяных резервов. "Если эти стимулирующие факторы будут сходить на нет, альянс может перейти к сокращению добычи. Геополитическая ситуация, в том числе вокруг Венесуэлы, также будет оказывать большое влияние", - сказал он. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов прогнозирует, что на январской встрече восьмерка подтвердит обязательства по квотам на первый квартал. "В прошлом году повышение квот началось с апреля... Скорее всего, та же самая стратегия будет использоваться и в 2026 году", - предположил он. "Восьмерка", имея утвержденные квоты, также придерживается графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень будет уменьшаться в первом квартале. Так в месячном выражении он будет меньше в январе на 128 тысяч баррелей, в феврале - на 262 тысячи баррелей, в марте - на 56 тысяч баррелей.

