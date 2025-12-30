https://1prime.ru/20251230/ograblenie-866089181.html

В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро

2025-12-30T19:00+0300

2025-12-30T19:00+0300

2025-12-30T19:00+0300

происшествия

финансы

германия

банки

bild

БЕРЛИН, 30 дек - ПРАЙМ. Неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, похитив деньги и ценности из индивидуальных сейфов, ущерб от преступления оценивается примерно в 34 миллиона евро, сообщает газета Bild. "Германия обсуждает мегаограбление в конце года… Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене. Затем они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись", - говорится в материале. По информации издания, ущерб оценивается как "драматический". В хранилище банка находится около 3,3 тысячи сейфов разных размеров. Они сдавались в аренду в общей сложности 2,7 тысячи клиентам, некоторые из них арендовали сразу несколько сейфов, каждый из которых был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро. "По подсчетам, страховой ущерб может составить до 33,9 миллиона евро — если все ячейки были ограблены и соответственно заполнены", - пишет Bild. Сообщается, что, начиная с понедельника, у отделения банка собираются разгневанные клиенты в количестве не менее 200 человек. Они требует предоставить полную информацию о произошедшем, а также полагающихся компенсациях. Однако руководство банка пока отказывается идти на контакт с пострадавшими. В итоге некоторые из них начали предпринимать самостоятельные попытки проникнуть в вестибюль закрытого отделения. На месте находится полиция с целью предотвращения дальнейшей эскалации.

германия

2025

финансы, германия, банки, bild