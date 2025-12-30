Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии - 30.12.2025
Спецоперация на Украине
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в новогоднем поздравлении. "С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а буквально на днях, в соответствии с договорённостью глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг – наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - заявил Грызлов.
17:42 30.12.2025
 
Грызлов: размещение "Орешника" говорит об эффективности договора РФ и Белоруссии

© РИА Новости . Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс
Подвижной грунтовой ракетный комплекс. Архивное фото
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в новогоднем поздравлении.
"С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а буквально на днях, в соответствии с договорённостью глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг – наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - заявил Грызлов.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Минобороны впервые показало комплекс "Орешник"
