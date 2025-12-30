https://1prime.ru/20251230/oreshnik-866087187.html
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
Грызлов прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии
2025-12-30T17:42+0300
2025-12-30T17:42+0300
2025-12-30T17:42+0300
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешника" подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в новогоднем поздравлении. "С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а буквально на днях, в соответствии с договорённостью глав наших государств Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, в республике заступили на боевое дежурство российские ракетные комплексы "Орешник". Этот шаг – наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте", - заявил Грызлов.
