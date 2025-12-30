https://1prime.ru/20251230/plennyj-866063444.html

Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области

Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области

Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области

Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости

КУРСК, 30 дек - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир. "Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный. По словам Кушнира, ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области. Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка". "Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный. До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде. "Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный. Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.

