https://1prime.ru/20251230/plennyj-866063444.html
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области - 30.12.2025, ПРАЙМ
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T06:02+0300
2025-12-30T06:02+0300
2025-12-30T06:10+0300
общество
экономика
россия
рф
сумы
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866063444.jpg?1767064243
КУРСК, 30 дек - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир. "Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный. По словам Кушнира, ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области. Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка". "Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный. До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде. "Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный. Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
рф
сумы
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, сумы, владимир путин, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Сумы, Владимир Путин, ВСУ
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
РИА Новости: ВСУ прямо говорят пограничникам в Сумской области, что они не выживут
КУРСК, 30 дек - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный.
По словам Кушнира, ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области. Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка".
"Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный.
До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде.
"Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.