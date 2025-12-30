Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
2025-12-30T06:02+0300
2025-12-30T06:10+0300
общество
экономика
россия
рф
сумы
владимир путин
всу
КУРСК, 30 дек - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир. "Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный. По словам Кушнира, ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области. Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка". "Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный. До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде. "Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный. Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
06:02 30.12.2025 (обновлено: 06:10 30.12.2025)
 
РИА Новости: ВСУ прямо говорят пограничникам в Сумской области, что они не выживут

КУРСК, 30 дек - ПРАЙМ. Командование ВСУ отправляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск, прямо говоря им, что они не выживут, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец", - отметил военнопленный.
По словам Кушнира, ни он, ни его сослуживцы не знали даже имени своего командира в Сумской области. Их сразу вывезли на позицию, дали только "автомат и два рожка".
"Задача была - рытье окопов и наблюдение", - уточнил пленный.
До того, как оказаться в Сумской области, Кушнир проходил военно-морскую подготовку, после чего служил в пограничном отряде.
"Учебка у нас - только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка. Потом нас перевели в пограничные войска, где я пробыл тоже месяц. Там учебки не было, по границе ходил", - добавил пленный.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
 
