Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество назвало основные угрозы новогодних приложений - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/roskachestvo-866064065.html
Роскачество назвало основные угрозы новогодних приложений
Роскачество назвало основные угрозы новогодних приложений - 30.12.2025, ПРАЙМ
Роскачество назвало основные угрозы новогодних приложений
Основными угрозами новогодних мобильных приложений являются неограниченный доступ к интернету, запуск фоновых сервисов, а также доступ к файлам и общему... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T06:47+0300
2025-12-30T07:57+0300
технологии
бизнес
общество
дед мороз
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866064065.jpg?1767070635
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Основными угрозами новогодних мобильных приложений являются неограниченный доступ к интернету, запуск фоновых сервисов, а также доступ к файлам и общему накопителю - для таких программ эти функции излишни, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества. "Какие доступы запрашивают новогодние приложения. На первый взгляд, все исследованные приложения "просят" безобидные разрешения, и пользователи легко на них соглашаются. Однако если детально проанализировать каждое, вырисовывается тревожная картина", - рассказали в организации. "Практически во всех приложениях встречаются следующие разрешения: неограниченный доступ к интернету; запуск фоновых сервисов; отключение спящего режима (приложение может работать, даже когда телефон не используется); доступ к файлам и общему накопителю. Для новогодних обоев, рамок и "звонков от Деда Мороза" такие разрешения, конечно, излишни", - перечислили там. В Роскачестве представили список приложений, которые эксперты организации устанавливать не рекомендуют. Высокий риск у программ "Дед Мороз Звонить на Русском", Santa Videocall. Средний - "Новогодний фейк звонок и чат", Christmas Photo Editor, Photo Frame, Photo Booth. Умеренный – у Live Wallpaper и Decorations. По словам экспертов, также среди "настораживающих" разрешений – фото- и видеосъемка, запись аудио, запуск при включении устройства, изменение или удаление данных, а также получение данных о статусе телефона. Так, например, приложение "Дед Мороз Звонить на Русском" запрашивает 36 разрешений, в том числе доступ к файлам, автозапуск и постоянную работу в фоновом режиме. Использование камеры, микрофона и интернета дает возможность записи или передачи контента без явного уведомления, пояснили в организации. Кроме того, новогодние приложения часто устанавливают детям. "Доступ к микрофону, камере и файлам превращает игрушку в рискованный инструмент", - предупреждают эксперты. При этом почти во всех проверенных программах указано, что трекеры для сбора данных не выявлены. Однако их отсутствие не гарантирует, что передача не осуществляется. Информация может передаваться альтернативными способами: напрямую на серверы разработчика или через незашифрованные запросы. Согласно анализу, некоторые приложения могут собирать данные о времени работы, технические параметры устройства, ссылки на загружаемые элементы (рамки, изображения, анимации, звуки) и другое. Однако отправка паролей, смс, контактов или банковских данных не зафиксирована. Эксперты советуют удалять новогодние приложения сразу после праздников. Лучше избегать и использования приложений в публичных Wi‑Fi сетях. Также не стоит устанавливать детям программы без предварительной проверки запрашиваемых разрешений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , дед мороз, роскачество
Технологии, Бизнес, Общество , Дед Мороз, Роскачество
06:47 30.12.2025 (обновлено: 07:57 30.12.2025)
 
Роскачество назвало основные угрозы новогодних приложений

РИА Новости: новогодние приложения могут получить доступ к файлам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Основными угрозами новогодних мобильных приложений являются неограниченный доступ к интернету, запуск фоновых сервисов, а также доступ к файлам и общему накопителю - для таких программ эти функции излишни, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"Какие доступы запрашивают новогодние приложения. На первый взгляд, все исследованные приложения "просят" безобидные разрешения, и пользователи легко на них соглашаются. Однако если детально проанализировать каждое, вырисовывается тревожная картина", - рассказали в организации.
"Практически во всех приложениях встречаются следующие разрешения: неограниченный доступ к интернету; запуск фоновых сервисов; отключение спящего режима (приложение может работать, даже когда телефон не используется); доступ к файлам и общему накопителю. Для новогодних обоев, рамок и "звонков от Деда Мороза" такие разрешения, конечно, излишни", - перечислили там.
В Роскачестве представили список приложений, которые эксперты организации устанавливать не рекомендуют. Высокий риск у программ "Дед Мороз Звонить на Русском", Santa Videocall. Средний - "Новогодний фейк звонок и чат", Christmas Photo Editor, Photo Frame, Photo Booth. Умеренный – у Live Wallpaper и Decorations.
По словам экспертов, также среди "настораживающих" разрешений – фото- и видеосъемка, запись аудио, запуск при включении устройства, изменение или удаление данных, а также получение данных о статусе телефона. Так, например, приложение "Дед Мороз Звонить на Русском" запрашивает 36 разрешений, в том числе доступ к файлам, автозапуск и постоянную работу в фоновом режиме.
Использование камеры, микрофона и интернета дает возможность записи или передачи контента без явного уведомления, пояснили в организации. Кроме того, новогодние приложения часто устанавливают детям. "Доступ к микрофону, камере и файлам превращает игрушку в рискованный инструмент", - предупреждают эксперты.
При этом почти во всех проверенных программах указано, что трекеры для сбора данных не выявлены. Однако их отсутствие не гарантирует, что передача не осуществляется. Информация может передаваться альтернативными способами: напрямую на серверы разработчика или через незашифрованные запросы.
Согласно анализу, некоторые приложения могут собирать данные о времени работы, технические параметры устройства, ссылки на загружаемые элементы (рамки, изображения, анимации, звуки) и другое. Однако отправка паролей, смс, контактов или банковских данных не зафиксирована.
Эксперты советуют удалять новогодние приложения сразу после праздников. Лучше избегать и использования приложений в публичных Wi‑Fi сетях. Также не стоит устанавливать детям программы без предварительной проверки запрашиваемых разрешений.
 
ТехнологииБизнесОбществоДед МорозРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала