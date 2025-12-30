Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ - 30.12.2025
Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ
Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ - 30.12.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ
Минфин России запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры, сообщило министерство. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T14:52+0300
2025-12-30T14:52+0300
россия
финансы
минфин рф
мфц
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минфин России запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры, сообщило министерство. "В декабре стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители 30 регионов страны могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ – с помощью консультанта с использованием портала госуслуг", - говорится в сообщении. Сотрудники многофункциональных центров прошли специальное обучение и теперь могут не только проконсультировать по условиям программы, но и помочь заполнить заявление на сайте и подписать электронной подписью. Инициатива стала возможной после принятия в текущем году федерального закона, который позволил заключать такие договоры в электронной форме с использованием портала госуслуг. "Запуск пилота позволит гражданам лучше разобраться в условиях программы, так как людям бывает сложно сориентироваться самостоятельно в цифровых сервисах. Многие клиенты, особенно пожилые, предпочитают личное общение для решения вопросов, связанных с крупными суммами или инвестициями, где важен личный контакт и уверенность в сотруднике, а не только в цифровом интерфейсе", - рассказал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, чьи слова приводятся в сообщении. Пилотный проект продлится до 31 мая 2026 года, решение о его продлении и распространении на остальные регионы Российской Федерации будет приниматься по итогам анализа востребованности данного сервиса у граждан, добавили в Минфине.
россия, финансы, минфин рф, мфц
РОССИЯ, Финансы, Минфин РФ, МФЦ
14:52 30.12.2025
 
Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ

Минфин РФ запустил пилот по оформлению договоров долгосрочных сбережений через МФЦ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМФЦ "Мои документы"
МФЦ Мои документы - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
МФЦ "Мои документы" . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минфин России запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры, сообщило министерство.
"В декабре стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители 30 регионов страны могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ – с помощью консультанта с использованием портала госуслуг", - говорится в сообщении.
Сотрудники многофункциональных центров прошли специальное обучение и теперь могут не только проконсультировать по условиям программы, но и помочь заполнить заявление на сайте и подписать электронной подписью. Инициатива стала возможной после принятия в текущем году федерального закона, который позволил заключать такие договоры в электронной форме с использованием портала госуслуг.
"Запуск пилота позволит гражданам лучше разобраться в условиях программы, так как людям бывает сложно сориентироваться самостоятельно в цифровых сервисах. Многие клиенты, особенно пожилые, предпочитают личное общение для решения вопросов, связанных с крупными суммами или инвестициями, где важен личный контакт и уверенность в сотруднике, а не только в цифровом интерфейсе", - рассказал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, чьи слова приводятся в сообщении.
Пилотный проект продлится до 31 мая 2026 года, решение о его продлении и распространении на остальные регионы Российской Федерации будет приниматься по итогам анализа востребованности данного сервиса у граждан, добавили в Минфине.
 
РОССИЯ Финансы Минфин РФ МФЦ
 
 
