Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ

Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ - 30.12.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут оформлять договоры долгосрочных сбережений через МФЦ

30.12.2025

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минфин России запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры, сообщило министерство. "В декабре стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители 30 регионов страны могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ – с помощью консультанта с использованием портала госуслуг", - говорится в сообщении. Сотрудники многофункциональных центров прошли специальное обучение и теперь могут не только проконсультировать по условиям программы, но и помочь заполнить заявление на сайте и подписать электронной подписью. Инициатива стала возможной после принятия в текущем году федерального закона, который позволил заключать такие договоры в электронной форме с использованием портала госуслуг. "Запуск пилота позволит гражданам лучше разобраться в условиях программы, так как людям бывает сложно сориентироваться самостоятельно в цифровых сервисах. Многие клиенты, особенно пожилые, предпочитают личное общение для решения вопросов, связанных с крупными суммами или инвестициями, где важен личный контакт и уверенность в сотруднике, а не только в цифровом интерфейсе", - рассказал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, чьи слова приводятся в сообщении. Пилотный проект продлится до 31 мая 2026 года, решение о его продлении и распространении на остальные регионы Российской Федерации будет приниматься по итогам анализа востребованности данного сервиса у граждан, добавили в Минфине.

2025

