"Все уничтожат": в США прокомментировали попытки ударов Украины по России
Мартьянов: Ответ России на попытки ударов ВСУ вернет Украину в каменный век
Работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Попытка киевского режима атаковать резиденцию президента Владимира Путина может привести к жесткому ответу России, который откинет Украину на сотни лет назад, заявил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"После попытки нападения на резиденцию президента России Путин обладает огромным потенциалом для присоединения Украины или, наоборот, превращения ее в государство каменного века", — рассказал эксперт.
Аналитик отмечает, что игра Киева с "красными линиями" России может плохо закончиться, так как украинское руководство рискует быть признанным террористическим. Это может повлечь изменение подходов к ведению военных действий.
"На российского президента нападать нельзя. Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями… <…> Теперь русские будут называть ВСУ террористической организацией, которой она, по сути, и является. И физически все будет уничтожено. Украину уничтожат — именно это происходит прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. После этого Россия сама решит, что делать с тем, что останется от нее", — добавил Мартьянов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевская администрация совершила попытку террористической атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области при помощи 91 беспилотника. Все дроны были сбиты системой ПВО, пострадавших не было. Лавров подчеркнул, что, несмотря на это нападение, Россия не намерена выходить из переговоров с США, хотя и пересмотрит свою позицию по отношению к Киеву.