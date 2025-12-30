https://1prime.ru/20251230/sud-866089014.html
Суд в Москве отказался арестовать активы Unicredit на 2,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал столичному ООО "Деметра", просившему арестовать активы трех структур итальянской банковской группы Unicredit в пределах более 2,5 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры "Деметра" запрашивала в деле по своему иску к итальянской UniCredit S.p.A., немецкому UniCredit Bank GmbH и российскому ООО "Юникредит банк" о взыскании более 2,5 миллиарда рублей. Истец просил суд арестовать денежные средства на счетах трех ответчиков, их недвижимое имущество и принадлежащие им ценные бумаги. Кроме того, "Деметра" хотела запретить "Юникредит банку" распоряжаться 100% долей в ООО "ЮниКредит Лизинг", запретить ФНС вносить в ЕГРЮЛ какие-либо записи в отношении ООО "ЮниКредит Лизинг" и совершать регистрационные действия по ликвидации этой компании. Истец также просил запретить "Юникредит банку" совершать действия по выходу из группы компаний Unicredit, а компании "ЮниКредит Лизинг" – отчуждать имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов. Суд решил, что истец "не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы". Ранее суд назначил на 18 марта предварительные слушания по этому делу. Основания исковых требований пока не сообщаются. Российский банк уже направил в суд ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", входящий в число 30 крупнейших банков страны. По данным ЕГРЮЛ, гендиректор и собственник компании-истца с уставным капиталом 10 тысяч рублей - Вадим Кашкин. Основной вид деятельности "Деметры" – "деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации".
