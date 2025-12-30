Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожит все". На Западе рассказали о своей помощи России в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Уничтожит все". На Западе рассказали о своей помощи России в зоне СВО
Предоставляя помощь Украине, Запад тем самым способствует России в ее усилиях по ослаблению потенциала противника, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывшего советника НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Жака Бо.
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, НАТО, ВСУ, РОССИЯ
06:48 30.12.2025
 
Жак Бо: поддерживая Киев, Запад помогает России уничтожать потенциал Украины

© РИА Новости . Виктор Антонюк
Работа САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости . Виктор Антонюк
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Предоставляя помощь Украине, Запад тем самым способствует России в ее усилиях по ослаблению потенциала противника, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывшего советника НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Жака Бо.
"России важны не территории, а уничтожение военного потенциала противника. <…> Так что Запад, оказывая помощь Украине, играет на руку России, помогая ей в решении ее главные военные задачи. <…> Если Запад продолжит эту помощь, Россия в итоге уничтожит буквально все, что необходимо для оказания сопротивления", — заявил полковник.
При этом он отметил, что Россия действует неспеша, поскольку ее стратегия ориентирована на достижение долгосрочных результатов, что отличается от подхода западных стран.
"Россия мыслит в долгосрочной перспективе. Запад же смотрит только на то, что у него под носом. И поскольку Кремль так не делает, нам иногда кажется, что Россия терпит неудачу", — пояснил Бо.
По информации Министерства обороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль три населенных пункта: Диброва в ДНР, Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военнослужащих, при этом российские системы ПВО уничтожили две ракеты "Гром" и 140 беспилотников.
Пленарная сессия Европарламента
В Европарламенте сделали громкое заявление об отправке войск на Украину
26 декабря, 07:56
 
Спецоперация на Украине ЗАПАД УКРАИНА ШВЕЙЦАРИЯ НАТО ВСУ РОССИЯ
 
 
