https://1prime.ru/20251230/svo-866064169.html

"Уничтожит все". На Западе рассказали о своей помощи России в зоне СВО

"Уничтожит все". На Западе рассказали о своей помощи России в зоне СВО - 30.12.2025, ПРАЙМ

"Уничтожит все". На Западе рассказали о своей помощи России в зоне СВО

Предоставляя помощь Украине, Запад тем самым способствует России в ее усилиях по ослаблению потенциала противника, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T06:48+0300

2025-12-30T06:48+0300

2025-12-30T06:48+0300

спецоперация на украине

запад

украина

швейцария

нато

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Предоставляя помощь Украине, Запад тем самым способствует России в ее усилиях по ослаблению потенциала противника, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывшего советника НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии Жака Бо."России важны не территории, а уничтожение военного потенциала противника. <…> Так что Запад, оказывая помощь Украине, играет на руку России, помогая ей в решении ее главные военные задачи. <…> Если Запад продолжит эту помощь, Россия в итоге уничтожит буквально все, что необходимо для оказания сопротивления", — заявил полковник.При этом он отметил, что Россия действует неспеша, поскольку ее стратегия ориентирована на достижение долгосрочных результатов, что отличается от подхода западных стран."Россия мыслит в долгосрочной перспективе. Запад же смотрит только на то, что у него под носом. И поскольку Кремль так не делает, нам иногда кажется, что Россия терпит неудачу", — пояснил Бо.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль три населенных пункта: Диброва в ДНР, Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. ВСУ за сутки потеряли около 1 360 военнослужащих, при этом российские системы ПВО уничтожили две ракеты "Гром" и 140 беспилотников.

https://1prime.ru/20251226/evropa-865931021.html

запад

украина

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, швейцария, нато, всу, россия