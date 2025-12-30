https://1prime.ru/20251230/tsb-866090310.html

Банк России рассказал, чего ждать в экономике в 2026 году

Банк России рассказал, чего ждать в экономике в 2026 году - 30.12.2025, ПРАЙМ

Банк России рассказал, чего ждать в экономике в 2026 году

Людям и бизнесу в России в 2026 году станет проще строить планы и думать о будущем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T20:04+0300

2025-12-30T20:04+0300

2025-12-30T20:04+0300

курс доллара к рублю

финансы

россия

сша

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83630/02/836300265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a7fc068efb21267ce46405f501aedfc.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Людям и бизнесу в России в 2026 году станет проще строить планы и думать о будущем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. "К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем", - отмечает ЦБ. Также кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: ЦБ ждет, что в следующем году он увеличится на 6-11%. "Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться", - говорится в сообщении. ЦБ РФ заверяет, что экономика продолжит расти. "После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится", - пишет регулятор.

https://1prime.ru/20251230/tsb-866090012.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сша, рф, банк россия