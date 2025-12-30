https://1prime.ru/20251230/tsb-866090310.html
Банк России рассказал, чего ждать в экономике в 2026 году
2025-12-30T20:04+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Людям и бизнесу в России в 2026 году станет проще строить планы и думать о будущем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале. "К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем", - отмечает ЦБ. Также кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: ЦБ ждет, что в следующем году он увеличится на 6-11%. "Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться", - говорится в сообщении. ЦБ РФ заверяет, что экономика продолжит расти. "После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится", - пишет регулятор.
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Людям и бизнесу в России в 2026 году станет проще строить планы и думать о будущем, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
"К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем", - отмечает ЦБ.
Также кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: ЦБ ждет, что в следующем году он увеличится на 6-11%. "Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ
заверяет, что экономика продолжит расти. "После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США
и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию. В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится", - пишет регулятор.
