https://1prime.ru/20251230/turizm-866084340.html
Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестпроектов в сфере туризма
Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестпроектов в сфере туризма - 30.12.2025, ПРАЙМ
Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестпроектов в сфере туризма
Белоруссия предложила Евразийскому экономическому союзу 15 инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщила заместитель министра экономики республики Алеся... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T15:38+0300
2025-12-30T15:38+0300
2025-12-30T15:38+0300
туризм
бизнес
белоруссия
александр лукашенко
еаэс
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_5460b092fad54a2c8751657c47984a87.jpg
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Белоруссия предложила Евразийскому экономическому союзу 15 инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщила заместитель министра экономики республики Алеся Абраменко в интервью агентству Белта, опубликованном на его YouTube-канале. "Подписана концепция развития туризма. С учетом актуальности темы для Беларуси, по инициативе белорусской стороны направлены были предложения по 15 инвестиционным проектам в сфере туризма", - сказала Абраменко, подводя итоги председательства Белоруссии в ЕАЭС. Белоруссия в 2025 году председательствовала в ЕАЭС. По словам Абраменко, коллегией ЕАЭС были утверждены стандарты качества оказания туристических услуг. "Эта сфера, конечно же, актуальна и в постоянном тренде и в Евразийском экономическом союзе", - сказала вице-премьер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма". Президент поставил задачу на ближайшую пятилетку – увеличить вклад туризма в экономику страны почти в 2 раза, его доля в ВВП должна быть не менее 4,5% в 2030 году.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_9f7a8beff553a4d44b5cbd7de1135073.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, белоруссия, александр лукашенко, еаэс, инвестиции
Туризм, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ЕАЭС, инвестиции
Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестпроектов в сфере туризма
Абраменко: Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестиционных проектов в сфере туризма
МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Белоруссия предложила Евразийскому экономическому союзу 15 инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщила заместитель министра экономики республики Алеся Абраменко в интервью агентству Белта, опубликованном на его YouTube-канале.
"Подписана концепция развития туризма. С учетом актуальности темы для Беларуси, по инициативе белорусской стороны направлены были предложения по 15 инвестиционным проектам в сфере туризма", - сказала Абраменко, подводя итоги председательства Белоруссии в ЕАЭС.
Белоруссия в 2025 году председательствовала в ЕАЭС.
По словам Абраменко, коллегией ЕАЭС были утверждены стандарты качества оказания туристических услуг. "Эта сфера, конечно же, актуальна и в постоянном тренде и в Евразийском экономическом союзе", - сказала вице-премьер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма". Президент поставил задачу на ближайшую пятилетку – увеличить вклад туризма в экономику страны почти в 2 раза, его доля в ВВП должна быть не менее 4,5% в 2030 году.