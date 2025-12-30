https://1prime.ru/20251230/turizm-866084340.html

Белоруссия предложила ЕАЭС 15 инвестпроектов в сфере туризма

МИНСК, 30 дек - ПРАЙМ. Белоруссия предложила Евразийскому экономическому союзу 15 инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщила заместитель министра экономики республики Алеся Абраменко в интервью агентству Белта, опубликованном на его YouTube-канале. "Подписана концепция развития туризма. С учетом актуальности темы для Беларуси, по инициативе белорусской стороны направлены были предложения по 15 инвестиционным проектам в сфере туризма", - сказала Абраменко, подводя итоги председательства Белоруссии в ЕАЭС. Белоруссия в 2025 году председательствовала в ЕАЭС. По словам Абраменко, коллегией ЕАЭС были утверждены стандарты качества оказания туристических услуг. "Эта сфера, конечно же, актуальна и в постоянном тренде и в Евразийском экономическом союзе", - сказала вице-премьер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма". Президент поставил задачу на ближайшую пятилетку – увеличить вклад туризма в экономику страны почти в 2 раза, его доля в ВВП должна быть не менее 4,5% в 2030 году.

