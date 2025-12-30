https://1prime.ru/20251230/ukraina-866064681.html

"Месяц катастрофы": на Западе заявили о судьбоносном моменте для Украины

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

дмитрий песков

киев

запад

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Последний месяц года ознаменовал критический переломный этап в ходе специальной военной операции, и уже в ближайшее время можно ожидать окончательного разрушения украинского фронта, утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Ситуация ухудшается. И в течение этого месяца европейцы также оказались в ситуации, когда не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование. Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы", — рассказал эксперт.Аналитик подчеркивает, что в декабре сложившаяся внешняя ситуация нанесли удар по положению главы киевского руководства, что вызывает опасения по поводу полного краха украинской армии в ближайшем будущем."Линия фронта рушится. Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой. Поэтому ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта. <…> Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этой войны", — подытожил Меркурис.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Украина должна принять решение и начать переговоры, так как пространство для самостоятельных решений продолжает уменьшаться вследствие российских военных действий. По его словам, продолжение конфликта теперь бессмысленно и опасно для Киева.По данным Минобороны, в последние сутки российские войска освободили несколько населенных пунктов: Диброва в ДНР, Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Российские силы также уничтожили около 1 360 украинских военных, две ракеты "Гром" и 140 беспилотников.

