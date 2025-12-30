Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о судьбоносном моменте для Украины - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251230/ukraina-866064681.html
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о судьбоносном моменте для Украины
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о судьбоносном моменте для Украины - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о судьбоносном моменте для Украины
Последний месяц года ознаменовал критический переломный этап в ходе специальной военной операции, и уже в ближайшее время можно ожидать окончательного... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T07:33+0300
2025-12-30T07:33+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
дмитрий песков
киев
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Последний месяц года ознаменовал критический переломный этап в ходе специальной военной операции, и уже в ближайшее время можно ожидать окончательного разрушения украинского фронта, утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Ситуация ухудшается. И в течение этого месяца европейцы также оказались в ситуации, когда не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование. Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы", — рассказал эксперт.Аналитик подчеркивает, что в декабре сложившаяся внешняя ситуация нанесли удар по положению главы киевского руководства, что вызывает опасения по поводу полного краха украинской армии в ближайшем будущем."Линия фронта рушится. Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой. Поэтому ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта. &lt;…&gt; Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этой войны", — подытожил Меркурис.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Украина должна принять решение и начать переговоры, так как пространство для самостоятельных решений продолжает уменьшаться вследствие российских военных действий. По его словам, продолжение конфликта теперь бессмысленно и опасно для Киева.По данным Минобороны, в последние сутки российские войска освободили несколько населенных пунктов: Диброва в ДНР, Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Российские силы также уничтожили около 1 360 украинских военных, две ракеты "Гром" и 140 беспилотников.
https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866014144.html
https://1prime.ru/20251230/ssha-866063545.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, дмитрий песков, киев, запад
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Киев, ЗАПАД
07:33 30.12.2025
 
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о судьбоносном моменте для Украины

Меркурис: декабрь стал началом решающего этапа украинского конфликта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Последний месяц года ознаменовал критический переломный этап в ходе специальной военной операции, и уже в ближайшее время можно ожидать окончательного разрушения украинского фронта, утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Ситуация ухудшается. И в течение этого месяца европейцы также оказались в ситуации, когда не смогли предоставить украинцам ожидаемое финансирование. Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы", — рассказал эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде
Вчера, 05:03
Аналитик подчеркивает, что в декабре сложившаяся внешняя ситуация нанесли удар по положению главы киевского руководства, что вызывает опасения по поводу полного краха украинской армии в ближайшем будущем.
"Линия фронта рушится. Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой. Поэтому ближайшие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Думаю, его положение рушится, как и линия фронта. <…> Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этой войны", — подытожил Меркурис.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Украина должна принять решение и начать переговоры, так как пространство для самостоятельных решений продолжает уменьшаться вследствие российских военных действий. По его словам, продолжение конфликта теперь бессмысленно и опасно для Киева.
По данным Минобороны, в последние сутки российские войска освободили несколько населенных пунктов: Диброва в ДНР, Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Российские силы также уничтожили около 1 360 украинских военных, две ракеты "Гром" и 140 беспилотников.
Работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
"Все уничтожат": в США прокомментировали попытки ударов Украины по России
06:04
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаУКРАИНАДмитрий ПесковКиевЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала