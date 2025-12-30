https://1prime.ru/20251230/vlasti-866061736.html

Власти Британии заинтересовались ситуацией с Караджичем, заявил адвокат

БЕЛГРАД, 30 дек – ПРАЙМ. Власти Великобритании заинтересовались проблемами содержания экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича в заключении, о чем его неофициально оповестила администрация тюрьмы на острове Уайт, сообщил РИА Новости юрист-международник, адвокат Горан Петрониевич. В апреле адвокат Караджича рассказал РИА Новости, что администрация тюрьмы "Албани" в Великобритании, где отбывает пожизненное заключение экс-президент РС БиГ, ограничила его в правах под предлогом подготовки побега из заключения на острове. "У нас есть официально пока не подтвержденная информация, что власти Великобритании, конкретно министерство юстиции, заинтересовались ситуацией с Караджичем. Вероятно, они узнали, что происходит что-то неладное. Не знаю, в каком направлении это пойдет, будет ли ему от этого лучше или только хуже, учитывая, что я им абсолютно не доверяю. Все, что происходило там с ним до сих пор, не было случайным. Но тюремная администрация сообщила ему на словах, что есть интерес британских властей к его делу", - сказал Петрониевич, который на днях связывался с осужденным по тюремному телефону. Адвокат добавил, что это могло бы означать и некую вероятность улучшения условий содержания Караджича или возможность его перевода в другую тюрьму либо возвращения в Гаагу. По его словам, согласно утвержденной процедуре, защита Караджича должна обращаться с вопросами на счет условий его содержания в осудивший его Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ). Как указал адвокат, уже поданы десятки запросов и сотни страниц документов, где указано, что тюрьма "Албани" не отвечает стандартам, которые Великобритания должна обеспечивать осужденным международными судами. "То место, где он находится, не соответствует никаким из условий, необходимых для содержания осужденных из Гааги. На это никто не обращает внимания. Он там, в некотором роде, в плену. Великобритания никогда не была нейтральной в случае Боснии и Герцеговины - всегда на стороне противников сербов. Он не должен был быть туда переведен, но тогда главой минюста был Доминик Рааб, который перед тем был прокурором в Гааге и прямым противником защиты Караджича. Он его фактически и отправил в худшую тюрьму, где сидят моджахеды и террористы", - подчеркнул юрист-международник. Семья Караджича находится под санкциями, они не могут получить визу, оплатить авиабилеты до Великобритании, забронировать там отель, сербские адвокаты также не были допущены к подзащитному ни разу, несмотря на официально поданные запросы. Экс-президент РС БиГ, которому в июне 2025 года исполнилось 80 лет, был переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича", но ответа подписавшие обращение не получили. Семья и защита Караджича сообщали, что в 2024 году здоровье тогда 79-летнего экс-президента Республики РС БиГ из-за невыдачи лекарств и небрежного отношения тюремной администрации в Великобритании неоднократно резко ухудшалось. Был подан иск к правительству Великобритании с жалобой на "негуманные условия содержания и дискриминацию", который предполагает компенсацию ущерба в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Официальный Лондон ранее отказался от оплаты услуг британского адвоката наряду с отказом на предоставление в камере ноутбука, несвоевременной выдачей необходимых лекарств, запретом на общение на родном языке. Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.

