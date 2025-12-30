https://1prime.ru/20251230/yuan-866093109.html

Курс юаня вырос к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал за год

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты вырос по отношению к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал по его итогам, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 13 копеек и составил 11,23 рубля. Курсовой коридор составил 11,10-11,26 рубля. За 2025 год юань упал на 2,48 рубля, или на 18,09%. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,90 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в последние торги 2025 года повышался, закрепляясь выше ключевой отметки 11,2 рубля. "Российский рубль завершил финальные в текущем году торги падением, пришедшем на смену смешанной динамике на утренних торгах. Этому способствовало завершение налогового периода декабря", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Стоимость нефти к 21.37 мск снижалась на 0,2% - до 61,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,2 пункта. ПРОГНОЗЫ С 1 января Банк России существенно сократит объем продаж валюты в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ), считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Объем валютных интервенций резко снизится. При этом повышение НДС станет разовым проинфляционным фактором, который добавит 1-2% к традиционному для рубежа годов ценовому всплеску. Это тоже сыграет против рубля. Наконец, рубль может "догнать" эффект от расширения дисконта на российскую нефть из-за санкций, предложение валюты может сократиться", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. По оценкам Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиры по курсам доллара, евро и юаня к рублю на январь: 77–83 рубля, 90–96 рублей и 10,9–11,6 рубля, соответственно.

