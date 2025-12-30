Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня вырос к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал за год - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20251230/yuan-866093109.html
Курс юаня вырос к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал за год
Курс юаня вырос к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал за год - 30.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня вырос к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал за год
Курс китайской валюты вырос по отношению к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал по его итогам, следует из данных Московской биржи. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T22:02+0300
2025-12-30T22:02+0300
китайский юань
рынок
торги
сша
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты вырос по отношению к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал по его итогам, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 13 копеек и составил 11,23 рубля. Курсовой коридор составил 11,10-11,26 рубля. За 2025 год юань упал на 2,48 рубля, или на 18,09%. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,90 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в последние торги 2025 года повышался, закрепляясь выше ключевой отметки 11,2 рубля. "Российский рубль завершил финальные в текущем году торги падением, пришедшем на смену смешанной динамике на утренних торгах. Этому способствовало завершение налогового периода декабря", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Стоимость нефти к 21.37 мск снижалась на 0,2% - до 61,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,2 пункта. ПРОГНОЗЫ С 1 января Банк России существенно сократит объем продаж валюты в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ), считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Объем валютных интервенций резко снизится. При этом повышение НДС станет разовым проинфляционным фактором, который добавит 1-2% к традиционному для рубежа годов ценовому всплеску. Это тоже сыграет против рубля. Наконец, рубль может "догнать" эффект от расширения дисконта на российскую нефть из-за санкций, предложение валюты может сократиться", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. По оценкам Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиры по курсам доллара, евро и юаня к рублю на январь: 77–83 рубля, 90–96 рублей и 10,9–11,6 рубля, соответственно.
https://1prime.ru/20251230/ofz-866077400.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, "бкс мир инвестиций"
Китайский юань, Рынок, Торги, США, "БКС Мир инвестиций"
22:02 30.12.2025
 
Курс юаня вырос к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал за год

Курс юаня на Мосбирже вырос в последний рабочий день 2025 года, но упал за год

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты вырос по отношению к рублю в последний рабочий день 2025 года, но упал по его итогам, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 13 копеек и составил 11,23 рубля. Курсовой коридор составил 11,10-11,26 рубля.
За 2025 год юань упал на 2,48 рубля, или на 18,09%.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,90 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в последние торги 2025 года повышался, закрепляясь выше ключевой отметки 11,2 рубля.
"Российский рубль завершил финальные в текущем году торги падением, пришедшем на смену смешанной динамике на утренних торгах. Этому способствовало завершение налогового периода декабря", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Стоимость нефти к 21.37 мск снижалась на 0,2% - до 61,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 98,2 пункта.
ПРОГНОЗЫ
С 1 января Банк России существенно сократит объем продаж валюты в рамках работы с Фондом национального благосостояния (ФНБ), считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
"Объем валютных интервенций резко снизится. При этом повышение НДС станет разовым проинфляционным фактором, который добавит 1-2% к традиционному для рубежа годов ценовому всплеску. Это тоже сыграет против рубля. Наконец, рубль может "догнать" эффект от расширения дисконта на российскую нефть из-за санкций, предложение валюты может сократиться", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
По оценкам Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиры по курсам доллара, евро и юаня к рублю на январь: 77–83 рубля, 90–96 рублей и 10,9–11,6 рубля, соответственно.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Минфин допустил увеличение объемов предложения ОФЗ в юанях
11:57
 
Китайский юаньРынокТоргиСША"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала