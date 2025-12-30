https://1prime.ru/20251230/zapasy-866065125.html

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей

2025-12-30T07:45+0300

нефть

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 декабря, увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 2,4 миллиона баррелей. В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 21,6 миллиона баррелей с прежнего уровня в 20,9 миллиона. При этом запасы бензина выросли на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%) - до 228,5 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя только на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 118,7 миллиона. Прогнозировалось увеличение на 0,4 миллиона баррелей.

