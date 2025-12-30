Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251230/zapasy-866065125.html
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей - 30.12.2025, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 декабря, увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T07:45+0300
2025-12-30T07:45+0300
нефть
энергетика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866065125.jpg?1767069910
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 декабря, увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 2,4 миллиона баррелей. В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 21,6 миллиона баррелей с прежнего уровня в 20,9 миллиона. При этом запасы бензина выросли на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%) - до 228,5 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя только на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 118,7 миллиона. Прогнозировалось увеличение на 0,4 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша
Нефть, Энергетика, США
07:45 30.12.2025
 
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 декабря, увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 424,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 2,4 миллиона баррелей.
В том числе запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись до 21,6 миллиона баррелей с прежнего уровня в 20,9 миллиона.
При этом запасы бензина выросли на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%) - до 228,5 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя только на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) - до 118,7 миллиона. Прогнозировалось увеличение на 0,4 миллиона баррелей.
 
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала