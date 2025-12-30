https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866062910.html

"Быстрый крах армии": в США рассказали, чего добился Зеленский во Флориде

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, прошедшие во Флориде приблизят Россию к военной победе, а в ближайшие недели ВСУ столкнутся со стремительным поражением, заявил Ларри Джонсон, экс-офицер ЦРУ, в программе YouTube-канала Dialogue Works."После Флориды они (президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. — Прим. ред.) действительно приближаются к концу конфликта, но только потому, что русские продолжают очень быстро продвигаться вперед, и Россия одержит военную победу", — рассказал эксперт.По его мнению, США начали рассматривать поддержку Украины как бесполезное занятие. В результате этого, киевский режим находится в затруднительном положении и рискует в ближайшие недели потерпеть поражение на фронте."Дело в том, что у Украины нет резервных вооруженных сил, которые она могла бы развернуть в случае необходимости. У них очень ограниченные ресурсы. <…> В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии", — резюмирует Джонсон.В воскресенье на встрече с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп предложил Украине ускорить заключение мирного соглашения, предупреждая, что задержка грозит утратой дополнительных территорий.Зеленский, в свою очередь, упомянул о возможности проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана. Он отметил, что вопросы безопасности между США и Украиной полностью согласованы и анонсировал предстоящие встречи для окончательных переговоров.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Украине следует принять решение и приступать к переговорам, так как возможность самостоятельного принятия решений сокращается из-за наступательных действий российских войск. Он подчеркнул, что продолжение конфликта для Киева не имеет смысла и может быть опасным.

