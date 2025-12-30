https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866068594.html

Новое требование Зеленского вызвало изумление в США

Новое требование Зеленского вызвало изумление в США - 30.12.2025, ПРАЙМ

Новое требование Зеленского вызвало изумление в США

Требования Владимира Зеленского могут сорвать переговоры, пишет American Conservative. "Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут... | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Требования Владимира Зеленского могут сорвать переговоры, пишет American Conservative. "Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал", — говорится в публикации.В материале отмечается, что американские гарантии безопасности для Украины вызовут серьезные политические и геополитические проблемы у администрации Трампа. Кроме того, сторонники американского президента будет недовольны, если США вступят в союз с далекой страной.Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения Трампа ему недостаточно.

