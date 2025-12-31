https://1prime.ru/20251231/aksakov-866111634.html

В Госдуме рассказали, могут ли банки маркетплейсов войти в список СЗКО

2025-12-31T14:25+0300

финансы

банки

бизнес

анатолий аксаков

госдума

банк россия

росбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В Госдуме не исключают, что банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявил в интервью РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Не исключаю, что в будущем банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых. Сейчас эти кредитные организации демонстрируют высокие темпы роста и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, но их доля в общей банковской системе на данный момент не столь значительна", - сказал он. По его словам, другой вопрос, что их услуги интегрированы в экосистемы маркетплейсов - а это действительно системно значимые структуры. "Сейчас оплата товаров на маркетплейсах через дочерние банки позволяет получить потребителям скидки, соответственно, именно за счет этой стратегии они привлекают значительную часть клиентов. А затем благодаря быстрому расширению клиентской базы начинают конкурировать с более крупными игроками в потребкредитовании, постепенно заходят в корпоративный сектор", - сообщил Аксаков. Банк России в октябре утвердил обновленный перечень СЗКО, из него выбыли "Открытие" и Росбанк, а добавлен был банк "Дом.РФ". Райффайзенбанк и "Юникредит банк" также сохранили свой статус системно значимых. Теперь в этом списке 12 банков.

