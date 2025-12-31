Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, могут ли банки маркетплейсов войти в список СЗКО - 31.12.2025
В Госдуме рассказали, могут ли банки маркетплейсов войти в список СЗКО
В Госдуме рассказали, могут ли банки маркетплейсов войти в список СЗКО - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, могут ли банки маркетплейсов войти в список СЗКО
В Госдуме не исключают, что банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявил в интервью РИА Новости глава... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T14:25+0300
2025-12-31T14:25+0300
финансы
банки
бизнес
анатолий аксаков
госдума
банк россия
росбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В Госдуме не исключают, что банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявил в интервью РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Не исключаю, что в будущем банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых. Сейчас эти кредитные организации демонстрируют высокие темпы роста и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, но их доля в общей банковской системе на данный момент не столь значительна", - сказал он. По его словам, другой вопрос, что их услуги интегрированы в экосистемы маркетплейсов - а это действительно системно значимые структуры. "Сейчас оплата товаров на маркетплейсах через дочерние банки позволяет получить потребителям скидки, соответственно, именно за счет этой стратегии они привлекают значительную часть клиентов. А затем благодаря быстрому расширению клиентской базы начинают конкурировать с более крупными игроками в потребкредитовании, постепенно заходят в корпоративный сектор", - сообщил Аксаков. Банк России в октябре утвердил обновленный перечень СЗКО, из него выбыли "Открытие" и Росбанк, а добавлен был банк "Дом.РФ". Райффайзенбанк и "Юникредит банк" также сохранили свой статус системно значимых. Теперь в этом списке 12 банков.
финансы, банки, бизнес, анатолий аксаков, госдума, банк россия, росбанк
Финансы, Банки, Бизнес, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия, Росбанк
14:25 31.12.2025
 
В Госдуме рассказали, могут ли банки маркетплейсов войти в список СЗКО

Аксаков: банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых кредитных организаций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Вывеска Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В Госдуме не исключают, что банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявил в интервью РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Не исключаю, что в будущем банки маркетплейсов могут войти в список системно значимых. Сейчас эти кредитные организации демонстрируют высокие темпы роста и даже стремятся к доминированию в отдельных сегментах, но их доля в общей банковской системе на данный момент не столь значительна", - сказал он.
По его словам, другой вопрос, что их услуги интегрированы в экосистемы маркетплейсов - а это действительно системно значимые структуры.
"Сейчас оплата товаров на маркетплейсах через дочерние банки позволяет получить потребителям скидки, соответственно, именно за счет этой стратегии они привлекают значительную часть клиентов. А затем благодаря быстрому расширению клиентской базы начинают конкурировать с более крупными игроками в потребкредитовании, постепенно заходят в корпоративный сектор", - сообщил Аксаков.
Банк России в октябре утвердил обновленный перечень СЗКО, из него выбыли "Открытие" и Росбанк, а добавлен был банк "Дом.РФ". Райффайзенбанк и "Юникредит банк" также сохранили свой статус системно значимых. Теперь в этом списке 12 банков.
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
В Госдуме оценили идею запретить маркетплейсам бонусные программы и скидки
12 декабря, 19:02
 
ФинансыБанкиБизнесАнатолий АксаковГосдумабанк РоссияРосбанк
 
 
