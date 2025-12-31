Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии энергетики будут отнесены к подакцизным товарам
МИНСК, 31 дек - ПРАЙМ. Безалкогольные энергетические напитки с 1 января 2026 года будут отнесены в Белоруссии к подакцизным товарам, сообщил Государственный таможенный комитет. "С 1 января 2026 года вступают в силу нормативные предписания ст. 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, которым предусматривается отнесение к подакцизным товарам безалкогольных энергетических напитков. Такими напитками признаются безалкогольные напитки, классифицируемые кодами 2202 10 000 0, 2202 99 180 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в составе которых содержится хотя бы одно из тонизирующих веществ, за исключением чая, кофе и напитков на их основе", - сообщила пресс-служба ГТК. Под тонизирующими веществами понимаются кофеин, содержащие кофеин растения (растительные экстракты), гуарана, мате, а также лекарственные растения - женьшень, левзея, родиола розовая, лимонник, элеутерококк и их экстракты. Таможня разъяснила также порядок оформления декларации на товары в случае уплаты акцизов в отношении безалкогольных энергетических напитков.
белоруссия, еаэс
БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС
17:02 31.12.2025 (обновлено: 17:09 31.12.2025)
 
Продуктовый магазин . Архивное фото
