Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние семьи Трампа выросло на 70%, сообщили СМИ - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/blumberg-866117597.html
Состояние семьи Трампа выросло на 70%, сообщили СМИ
Состояние семьи Трампа выросло на 70%, сообщили СМИ - 31.12.2025, ПРАЙМ
Состояние семьи Трампа выросло на 70%, сообщили СМИ
Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув 6,8 миллиарда долларов, передает агентство... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T21:41+0300
2025-12-31T21:41+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
джо байден
oracle
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув 6,8 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на свой индекс миллиардеров. "За последние 15 месяцев состояние семьи (Трампов - ред.) выросло примерно на 70% даже после недавнего снижения", - говорится в материале агентства. Как отмечает Блумберг, за уходящий 2025 год состояние семьи выросло на 282 миллиона долларов, достигнув 6,8 миллиарда. Существенный вклад в прирост капитала внес мемкоин главы Белого дома: он принес Трампам более 200 миллионов долларов. Агентство включило семью Трампов в список крупнейших победителей уходящего года. Кроме них там также фигурируют председатель совета директоров компании Oracle Ларри Эллисон, предприниматель Илон Маск и австралийский магнат Джина Райнхарт. Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту - "мемкоин" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с администрацией экс-президента Джо Байдена.
https://1prime.ru/20251101/sostoyanie-864120808.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден, oracle
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Oracle
21:41 31.12.2025
 
Состояние семьи Трампа выросло на 70%, сообщили СМИ

Bloomberg: состояние Трампа и его семьи за полтора года выросло на 70 процентов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув 6,8 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на свой индекс миллиардеров.
"За последние 15 месяцев состояние семьи (Трампов - ред.) выросло примерно на 70% даже после недавнего снижения", - говорится в материале агентства.
Как отмечает Блумберг, за уходящий 2025 год состояние семьи выросло на 282 миллиона долларов, достигнув 6,8 миллиарда. Существенный вклад в прирост капитала внес мемкоин главы Белого дома: он принес Трампам более 200 миллионов долларов.
Агентство включило семью Трампов в список крупнейших победителей уходящего года. Кроме них там также фигурируют председатель совета директоров компании Oracle Ларри Эллисон, предприниматель Илон Маск и австралийский магнат Джина Райнхарт.
Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту - "мемкоин" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с администрацией экс-президента Джо Байдена.
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Состояние богатейших бизнесменов России выросло на 22 миллиарда долларов
1 ноября, 10:46
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд ТрампДжо БайденOracle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала