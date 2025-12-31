https://1prime.ru/20251231/finlyandiya-866083874.html

"Восстановление задерживается": в Финляндии сделали заявление из-за России

"Восстановление задерживается": в Финляндии сделали заявление из-за России - 31.12.2025, ПРАЙМ

"Восстановление задерживается": в Финляндии сделали заявление из-за России

В Хельсинки ухудшили экономические прогнозы. Это уже не первая корректировка. Что происходит в Финляндии — в материале "Прайм". | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T07:07+0300

2025-12-31T07:07+0300

2025-12-31T07:07+0300

статья

мировая экономика

финляндия

хельсинки

германия

минфин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/14/840591498_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_70f32b83e9104be7aed8b55a70a438a6.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В Хельсинки ухудшили экономические прогнозы. Это уже не первая корректировка. Что происходит в Финляндии — в материале "Прайм".Все ниже и нижеВ Минфине сообщили: "восстановление экономики задерживается".По прогнозу, в этом году ВВП вырастет всего на 0,2%. А в следующем — на 1,1%.Ранее ожидания были более оптимистичными. Осеньюпрогнозировали: в 2025-м рост будет на 1%, в 2026-м на 1,4%. А весной говорили — на 1,3 и 1,6% соответственно.В предыдущие два года Финляндия не могла похвастаться высокими экономическими показателями. По данным Statistics Finland, в 2023-м ВВП сократился на 1,3%, а в 2024-м вырос лишь на 0,4%.Комплекс вызововВ последние годы Финляндия, как и многие другие европейские страны, сталкивается с комплексом внешних и внутренних вызовов. Это заставляет Минфин корректировать прогнозы экономического роста в сторону снижения, поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Среди внешних причин — снижение темпов роста экономики в еврозоне, особенно в Германии, которая считается важнейшим торговым партнером Финляндии. Это напрямую влияет на спрос на финский экспорт (бумага, металлы, машины), говорит эксперт.Кроме того, Финляндия потеряла значительный российский рынок сбыта для многих товаров и услуг. В Россию поставляли электронику, писчую бумагу, краски."Страна отказалась от дешевых российских энергоресурсов и леса, закрыла для себя российские рынки, лишилась рынков транзита. В итоге и порты, и вообще вся система логистики испытывают глубокий кризис", — говорит профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.По оценке эксперта, в восточных областях Финляндии турпоток упал в среднем на 20-70%. Это означает кризис не только в туристической отрасли, но и в смежных — гостиничное дело, ресторанный бизнес и сопутствующие туризму услуги.Есть проблемы и в ключевой экспортной отрасли Финляндии — легкой промышленности, где высокие затраты на энергию и сырье, говорит Асон."Среди внутренних вызовов также — старение населения, которое создает давление на государственные финансы (расходы на пенсии, здравоохранение) и ограничивает потенциал роста рабочей силы", — добавляет она.Несмотря на пересмотр, прогнозы Минфина страны все равно чрезмерно оптимистичны, считает Зайнуллин."Экономика Финляндии сейчас только вступает в эпоху жесточайшего экономического кризиса и уже достигла антирекордов. Безработица превысила 10%, а заявлений о банкротстве — больше трех тысяч", — отмечает эксперт.Вступление Финляндии в НАТО и решение альянса повысить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году лишь усугубляет ситуацию, считает Зайнуллин.Две трети недовольныхВ ноябре правительство Финляндии представило новые меры по стимулированию экономического роста. Всего на это направят более 190 миллионов евро.В частности, 30 — на поддержку малого и среднего бизнеса, 50 — на энергетические проекты, 30 – на поддержку трудоустройства молодежи. Плюс введут налоговые льготы, в том числе для тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч евро.Но местные экономисты меры раскритиковали. "Это не тот пакет, который способствует экономическому росту", — сказал Yle глава Исследовательского института финской экономики (Etla) Аки Кангашарджу.В недавнем опросе две трети финнов признались: они недовольны тем, как правительство Петтери Орпо пытается исправить экономическую ситуацию.По мнению Зайнуллина, цифра роста на 1,1% в следующем году — чрезмерно оптимистическая. Ее можно достигнуть, скорее всего, путем каких-либо ухищрений со статистикой. Эксперт уверен: Финляндию, вероятно, ждет как минимум двух-трехлетняя рецессия.Таким образом, Минфин страны снижает прогнозы не из-за одной конкретной причины, говорит Асон, а из-за совокупного воздействия неблагоприятных внешних условий и глубоких внутренних структурных проблем.

https://1prime.ru/20251224/finlyandiya-865869699.html

https://1prime.ru/20250827/finlyandiya-861296247.html

финляндия

хельсинки

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, финляндия, хельсинки, германия, минфин, нато