https://1prime.ru/20251231/finlyandiya-866083874.html
"Восстановление задерживается": в Финляндии сделали заявление из-за России
"Восстановление задерживается": в Финляндии сделали заявление из-за России - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Восстановление задерживается": в Финляндии сделали заявление из-за России
В Хельсинки ухудшили экономические прогнозы. Это уже не первая корректировка. Что происходит в Финляндии — в материале "Прайм". | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T07:07+0300
2025-12-31T07:07+0300
2025-12-31T07:07+0300
статья
мировая экономика
финляндия
хельсинки
германия
минфин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/14/840591498_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_70f32b83e9104be7aed8b55a70a438a6.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В Хельсинки ухудшили экономические прогнозы. Это уже не первая корректировка. Что происходит в Финляндии — в материале "Прайм".Все ниже и нижеВ Минфине сообщили: "восстановление экономики задерживается".По прогнозу, в этом году ВВП вырастет всего на 0,2%. А в следующем — на 1,1%.Ранее ожидания были более оптимистичными. Осеньюпрогнозировали: в 2025-м рост будет на 1%, в 2026-м на 1,4%. А весной говорили — на 1,3 и 1,6% соответственно.В предыдущие два года Финляндия не могла похвастаться высокими экономическими показателями. По данным Statistics Finland, в 2023-м ВВП сократился на 1,3%, а в 2024-м вырос лишь на 0,4%.Комплекс вызововВ последние годы Финляндия, как и многие другие европейские страны, сталкивается с комплексом внешних и внутренних вызовов. Это заставляет Минфин корректировать прогнозы экономического роста в сторону снижения, поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Среди внешних причин — снижение темпов роста экономики в еврозоне, особенно в Германии, которая считается важнейшим торговым партнером Финляндии. Это напрямую влияет на спрос на финский экспорт (бумага, металлы, машины), говорит эксперт.Кроме того, Финляндия потеряла значительный российский рынок сбыта для многих товаров и услуг. В Россию поставляли электронику, писчую бумагу, краски."Страна отказалась от дешевых российских энергоресурсов и леса, закрыла для себя российские рынки, лишилась рынков транзита. В итоге и порты, и вообще вся система логистики испытывают глубокий кризис", — говорит профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.По оценке эксперта, в восточных областях Финляндии турпоток упал в среднем на 20-70%. Это означает кризис не только в туристической отрасли, но и в смежных — гостиничное дело, ресторанный бизнес и сопутствующие туризму услуги.Есть проблемы и в ключевой экспортной отрасли Финляндии — легкой промышленности, где высокие затраты на энергию и сырье, говорит Асон."Среди внутренних вызовов также — старение населения, которое создает давление на государственные финансы (расходы на пенсии, здравоохранение) и ограничивает потенциал роста рабочей силы", — добавляет она.Несмотря на пересмотр, прогнозы Минфина страны все равно чрезмерно оптимистичны, считает Зайнуллин."Экономика Финляндии сейчас только вступает в эпоху жесточайшего экономического кризиса и уже достигла антирекордов. Безработица превысила 10%, а заявлений о банкротстве — больше трех тысяч", — отмечает эксперт.Вступление Финляндии в НАТО и решение альянса повысить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году лишь усугубляет ситуацию, считает Зайнуллин.Две трети недовольныхВ ноябре правительство Финляндии представило новые меры по стимулированию экономического роста. Всего на это направят более 190 миллионов евро.В частности, 30 — на поддержку малого и среднего бизнеса, 50 — на энергетические проекты, 30 – на поддержку трудоустройства молодежи. Плюс введут налоговые льготы, в том числе для тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч евро.Но местные экономисты меры раскритиковали. "Это не тот пакет, который способствует экономическому росту", — сказал Yle глава Исследовательского института финской экономики (Etla) Аки Кангашарджу.В недавнем опросе две трети финнов признались: они недовольны тем, как правительство Петтери Орпо пытается исправить экономическую ситуацию.По мнению Зайнуллина, цифра роста на 1,1% в следующем году — чрезмерно оптимистическая. Ее можно достигнуть, скорее всего, путем каких-либо ухищрений со статистикой. Эксперт уверен: Финляндию, вероятно, ждет как минимум двух-трехлетняя рецессия.Таким образом, Минфин страны снижает прогнозы не из-за одной конкретной причины, говорит Асон, а из-за совокупного воздействия неблагоприятных внешних условий и глубоких внутренних структурных проблем.
https://1prime.ru/20251224/finlyandiya-865869699.html
https://1prime.ru/20250827/finlyandiya-861296247.html
финляндия
хельсинки
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/14/840591498_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_27995d215f9f5452a4280d8544b546ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
мировая экономика, финляндия, хельсинки, германия, минфин, нато
Статья, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, ГЕРМАНИЯ, Минфин, НАТО
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В Хельсинки ухудшили экономические прогнозы. Это уже не первая корректировка. Что происходит в Финляндии — в материале "Прайм".
СМИ раскрыли новый план Финляндии против России
В Минфине сообщили
: "восстановление экономики задерживается".
По прогнозу, в этом году ВВП вырастет всего на 0,2%. А в следующем — на 1,1%.
Ранее ожидания были более оптимистичными. Осенью
прогнозировали: в 2025-м рост будет на 1%, в 2026-м на 1,4%. А весной
говорили — на 1,3 и 1,6% соответственно.
В предыдущие два года Финляндия не могла похвастаться высокими экономическими показателями. По данным Statistics Finland
, в 2023-м ВВП сократился на 1,3%, а в 2024-м вырос лишь на 0,4%.
В последние годы Финляндия, как и многие другие европейские страны, сталкивается с комплексом внешних и внутренних вызовов. Это заставляет Минфин корректировать прогнозы экономического роста в сторону снижения, поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
Среди внешних причин — снижение темпов роста экономики в еврозоне, особенно в Германии, которая считается важнейшим торговым партнером Финляндии. Это напрямую влияет на спрос на финский экспорт (бумага, металлы, машины), говорит эксперт.
Кроме того, Финляндия потеряла значительный российский рынок сбыта для многих товаров и услуг. В Россию поставляли электронику, писчую бумагу, краски.
"Страна отказалась от дешевых российских энергоресурсов и леса, закрыла для себя российские рынки, лишилась рынков транзита. В итоге и порты, и вообще вся система логистики испытывают глубокий кризис", — говорит профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
По оценке эксперта, в восточных областях Финляндии турпоток упал в среднем на 20-70%. Это означает кризис не только в туристической отрасли, но и в смежных — гостиничное дело, ресторанный бизнес и сопутствующие туризму услуги.
Есть проблемы и в ключевой экспортной отрасли Финляндии — легкой промышленности, где высокие затраты на энергию и сырье, говорит Асон.
"Среди внутренних вызовов также — старение населения, которое создает давление на государственные финансы (расходы на пенсии, здравоохранение) и ограничивает потенциал роста рабочей силы", — добавляет она.
Несмотря на пересмотр, прогнозы Минфина страны все равно чрезмерно оптимистичны, считает Зайнуллин.
"Экономика Финляндии сейчас только вступает в эпоху жесточайшего экономического кризиса и уже достигла антирекордов. Безработица превысила 10%, а заявлений о банкротстве — больше трех тысяч", — отмечает эксперт.
Вступление Финляндии в НАТО и решение альянса повысить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году лишь усугубляет ситуацию, считает Зайнуллин.
В ноябре правительство Финляндии представило новые меры по стимулированию экономического роста. Всего на это направят более 190 миллионов евро.
"А нам за что?" Финны бьют тревогу из-за России
В частности, 30 — на поддержку малого и среднего бизнеса, 50 — на энергетические проекты, 30 – на поддержку трудоустройства молодежи. Плюс введут налоговые льготы, в том числе для тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч евро.
Но местные экономисты меры раскритиковали. "Это не тот пакет, который способствует экономическому росту", — сказал Yle глава Исследовательского института финской экономики (Etla) Аки Кангашарджу.
В недавнем опросе две трети финнов признались: они недовольны тем, как правительство Петтери Орпо пытается исправить экономическую ситуацию.
По мнению Зайнуллина, цифра роста на 1,1% в следующем году — чрезмерно оптимистическая. Ее можно достигнуть, скорее всего, путем каких-либо ухищрений со статистикой. Эксперт уверен: Финляндию, вероятно, ждет как минимум двух-трехлетняя рецессия.
Таким образом, Минфин страны снижает прогнозы не из-за одной конкретной причины, говорит Асон, а из-за совокупного воздействия неблагоприятных внешних условий и глубоких внутренних структурных проблем.