МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пятьдесят пять поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с аномальными снегопадами и сбоем в графике движения, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Как сообщила в среду пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам остановили пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". Южная транспортная прокуратура уточнила, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. "В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживаются 55 поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Также изменилось время отправления шести поездов, уточнила компания. "Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов. В поездах, задержанных более чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием. Пассажирам поездов, задержанных более чем на пять часов, будет начислено 5 тысяч баллов "РЖД Бонус", - добавляется в сообщении компании. Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уже заявляла, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, обеспечат питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
22:49 31.12.2025
 
В Краснодарском крае из-за снегопадов задерживаются 55 поездов

ФПК: в Краснодарском крае из-за аномальных снегопадов задерживаются 55 поездов

© РИА Новости . Александр Кряжев
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пятьдесят пять поездов задерживаются в Краснодарском крае в связи с аномальными снегопадами и сбоем в графике движения, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Как сообщила в среду пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам остановили пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". Южная транспортная прокуратура уточнила, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
"В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживаются 55 поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Также изменилось время отправления шести поездов, уточнила компания.
"Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов. В поездах, задержанных более чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием. Пассажирам поездов, задержанных более чем на пять часов, будет начислено 5 тысяч баллов "РЖД Бонус", - добавляется в сообщении компании.
Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги уже заявляла, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, обеспечат питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
