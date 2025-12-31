Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уберечь от риска". В ФРГ необычно высказались о переговорах с Россией - 31.12.2025
Спецоперация на Украине
"Уберечь от риска". В ФРГ необычно высказались о переговорах с Россией
"Уберечь от риска". В ФРГ необычно высказались о переговорах с Россией
США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Украине из-за реакции России, пишет Junge Welt."Ведь Трамп знает, что Россия не примет войска ЕС или НАТО... | 31.12.2025
2025-12-31T16:05+0300
2025-12-31T16:06+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
нато
украина
сша
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Украине из-за реакции России, пишет Junge Welt."Ведь Трамп знает, что Россия не примет войска ЕС или НАТО на украинской территории, и стремится уберечь США от этого риска. Остается только дождаться и выяснить, готовы ли европейцы взять на себя обязательства вместо США. Энтузиазм по этому поводу не слишком велик", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Украина намерена пойти на уступки только после того, как Запад даст свои гарантии безопасности. Таким образом, по мнению издания, Зеленский хочет любой ценой снять с себя личную ответственность за территориальные потери.Глава киевского режима в воскресенье встречался с американским президентом Дональдом Трампом во Флориде. Глава Белого дома заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам переговоров утверждал, что все согласовано на 100%.До встречи с главой киевского режима, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
дональд трамп, нато, украина, сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, НАТО, УКРАИНА, США
16:05 31.12.2025 (обновлено: 16:06 31.12.2025)
 
"Уберечь от риска". В ФРГ необычно высказались о переговорах с Россией

JW: США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Киеву из-за реакции РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Украине из-за реакции России, пишет Junge Welt.

"Ведь Трамп знает, что Россия не примет войска ЕС или НАТО на украинской территории, и стремится уберечь США от этого риска. Остается только дождаться и выяснить, готовы ли европейцы взять на себя обязательства вместо США. Энтузиазм по этому поводу не слишком велик", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Украина намерена пойти на уступки только после того, как Запад даст свои гарантии безопасности. Таким образом, по мнению издания, Зеленский хочет любой ценой снять с себя личную ответственность за территориальные потери.

Глава киевского режима в воскресенье встречался с американским президентом Дональдом Трампом во Флориде. Глава Белого дома заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам переговоров утверждал, что все согласовано на 100%.

До встречи с главой киевского режима, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампНАТОУКРАИНАСША
 
 
