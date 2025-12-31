"Уберечь от риска". В ФРГ необычно высказались о переговорах с Россией
JW: США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Киеву из-за реакции РФ
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Украине из-за реакции России, пишет Junge Welt.
"Ведь Трамп знает, что Россия не примет войска ЕС или НАТО на украинской территории, и стремится уберечь США от этого риска. Остается только дождаться и выяснить, готовы ли европейцы взять на себя обязательства вместо США. Энтузиазм по этому поводу не слишком велик", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Украина намерена пойти на уступки только после того, как Запад даст свои гарантии безопасности. Таким образом, по мнению издания, Зеленский хочет любой ценой снять с себя личную ответственность за территориальные потери.
Глава киевского режима в воскресенье встречался с американским президентом Дональдом Трампом во Флориде. Глава Белого дома заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам переговоров утверждал, что все согласовано на 100%.
До встречи с главой киевского режима, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
