В России повысят квоту на экспорт лома и отходов черного металла
В России повысят квоту на экспорт лома и отходов черного металла - 31.12.2025, ПРАЙМ
В России повысят квоту на экспорт лома и отходов черного металла
Правительство России с 1 января увеличит тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 400 тысяч тонн - до 2,2 миллиона, продлив ее до конца года.
31.12.2025
2025-12-31T22:24+0300
2025-12-31T22:24+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России с 1 января увеличит тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 400 тысяч тонн - до 2,2 миллиона, продлив ее до конца года. Постановление правительства РФ, подписанное в конце 2025 года, предусматривает увеличение объема квоты до 2,2 миллиона тонн на вывоз лома и отходов чёрных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Предыдущее повышение тарифной квоты было принято в августе 2025 года, тогда она выросла на 300 тысяч тонн - до 1,8 миллиона тонн. Увеличенный объём квоты будет распределен Минпромторгом между участниками внешней торговой деятельности. Решение правительства РФ позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, который не востребован на внутреннем рынке. При экспорте лома и отходов чёрных металлов пошлина в рамках квоты составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.
В России повысят квоту на экспорт лома и отходов черного металла
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 2,2 млн тонн
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России с 1 января увеличит тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 400 тысяч тонн - до 2,2 миллиона, продлив ее до конца года.
Постановление правительства РФ
, подписанное в конце 2025 года, предусматривает увеличение объема квоты до 2,2 миллиона тонн на вывоз лома и отходов чёрных металлов за пределы Евразийского экономического союза. Предыдущее повышение тарифной квоты было принято в августе 2025 года, тогда она выросла на 300 тысяч тонн - до 1,8 миллиона тонн.
Увеличенный объём квоты будет распределен Минпромторгом
между участниками внешней торговой деятельности.
Решение правительства РФ позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, который не востребован на внутреннем рынке.
При экспорте лома и отходов чёрных металлов пошлина в рамках квоты составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.
