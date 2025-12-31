Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов - 31.12.2025
В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов
Семь рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Семь рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России. По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) несколько рейсов на вылет из Сочи по направлению в Екатеринбург и Москву. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Минеральных Вод, Пензы, Алма-Аты, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Самары, Челябинска. По информации на онлайн-табло, отмененных рейсов в аэропорту Сочи нет.
18:45 31.12.2025
 
В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов на вылет на два часа и более

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Семь рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) несколько рейсов на вылет из Сочи по направлению в Екатеринбург и Москву.
Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Минеральных Вод, Пензы, Алма-Аты, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Самары, Челябинска. По информации на онлайн-табло, отмененных рейсов в аэропорту Сочи нет.
