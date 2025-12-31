В аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов

https://1prime.ru/20251231/sochi-866116092.html

СОЧИ, 31 дек - ПРАЙМ. Семь рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России. По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны (на более двух часов) несколько рейсов на вылет из Сочи по направлению в Екатеринбург и Москву. Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Минеральных Вод, Пензы, Алма-Аты, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Самары, Челябинска. По информации на онлайн-табло, отмененных рейсов в аэропорту Сочи нет.

