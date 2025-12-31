Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации - 31.12.2025
Спецоперация на Украине
"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации
Российская армия демонстрирует невиданные успехи в ходе специальной военной операции, что позволяет ей занять стратегически доминирующее положение и заставляет... | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российская армия демонстрирует невиданные успехи в ходе специальной военной операции, что позволяет ей занять стратегически доминирующее положение и заставляет Запад признать новую реальность, утверждает американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."Русские догнали и превзошли их (силы Запада на Украине. — Прим. ред.), и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны. &lt;…&gt; Никто в мире на такое не способен. Это не армия в состоянии хаоса. Это армия, которая чертовски хорошо знает, что делает", — сообщил эксперт.По его мнению, данное положение вещей предопределяет изменение отношения западных стран к Москве. Аналитик подчеркивает, что осознание невозможности поражения России постепенно приходит к США и вскоре достигнет Европы."Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.Согласно информации от Министерства обороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожье. Военные отбили две атаки ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, улучшили тактические позиции, нанесли серьезный урон вражеским формированиям и продвинулись глубже в оборону противника. Потери украинской армии составили около 1330 военнослужащих.
07:04 31.12.2025
 
"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации

Экс-разведчик Риттер: Запад вынудили считаться с успехами российской армии

© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российская армия демонстрирует невиданные успехи в ходе специальной военной операции, что позволяет ей занять стратегически доминирующее положение и заставляет Запад признать новую реальность, утверждает американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
"Русские догнали и превзошли их (силы Запада на Украине. — Прим. ред.), и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны. <…> Никто в мире на такое не способен. Это не армия в состоянии хаоса. Это армия, которая чертовски хорошо знает, что делает", — сообщил эксперт.
По его мнению, данное положение вещей предопределяет изменение отношения западных стран к Москве. Аналитик подчеркивает, что осознание невозможности поражения России постепенно приходит к США и вскоре достигнет Европы.
"Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.
Согласно информации от Министерства обороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожье. Военные отбили две атаки ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, улучшили тактические позиции, нанесли серьезный урон вражеским формированиям и продвинулись глубже в оборону противника. Потери украинской армии составили около 1330 военнослужащих.
Спецоперация на Украине
 
 
