"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации
Экс-разведчик Риттер: Запад вынудили считаться с успехами российской армии
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российская армия демонстрирует невиданные успехи в ходе специальной военной операции, что позволяет ей занять стратегически доминирующее положение и заставляет Запад признать новую реальность, утверждает американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
"Русские догнали и превзошли их (силы Запада на Украине. — Прим. ред.), и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны. <…> Никто в мире на такое не способен. Это не армия в состоянии хаоса. Это армия, которая чертовски хорошо знает, что делает", — сообщил эксперт.
"Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.
Согласно информации от Министерства обороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожье. Военные отбили две атаки ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, улучшили тактические позиции, нанесли серьезный урон вражеским формированиям и продвинулись глубже в оборону противника. Потери украинской армии составили около 1330 военнослужащих.