https://1prime.ru/20251231/ssha-866100037.html

"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации

"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации - 31.12.2025, ПРАЙМ

"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации

Российская армия демонстрирует невиданные успехи в ходе специальной военной операции, что позволяет ей занять стратегически доминирующее положение и заставляет... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T07:04+0300

2025-12-31T07:04+0300

2025-12-31T07:04+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

запад

скотт риттер

всу

европа

украина

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российская армия демонстрирует невиданные успехи в ходе специальной военной операции, что позволяет ей занять стратегически доминирующее положение и заставляет Запад признать новую реальность, утверждает американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."Русские догнали и превзошли их (силы Запада на Украине. — Прим. ред.), и в стратегическом плане именно они теперь доминируют. В условиях военного хаоса так не поступают. У русских есть возможности, они быстрее всех усваивают уроки войны. <…> Никто в мире на такое не способен. Это не армия в состоянии хаоса. Это армия, которая чертовски хорошо знает, что делает", — сообщил эксперт.По его мнению, данное положение вещей предопределяет изменение отношения западных стран к Москве. Аналитик подчеркивает, что осознание невозможности поражения России постепенно приходит к США и вскоре достигнет Европы."Но на Западе делают ставку на то, что Россия рухнет. А Россия не рухнет, так как ее руководство на 100 процентов привержено обеспечению безопасности и стабильности государства в будущем. Но сначала Западу необходимо перестать рассматривать Россию как ресурс, который можно растратить. Для этого Соединенным Штатам необходимо перестать рассматривать Россию как врага и начать рассматривать ее как силу, обеспечивающую стабильность, что они сейчас и делают. Европа этому противится. Но и она будет вынуждена смириться с российской реальностью", — подытожил Риттер.Согласно информации от Министерства обороны, за последние сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожье. Военные отбили две атаки ВСУ в районах Благодатовки и Великой Шапковки, улучшили тактические позиции, нанесли серьезный урон вражеским формированиям и продвинулись глубже в оборону противника. Потери украинской армии составили около 1330 военнослужащих.

https://1prime.ru/20251231/tramp-866099186.html

https://1prime.ru/20251231/ukraina-866099521.html

запад

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, скотт риттер, всу, европа, украина, общество