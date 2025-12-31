Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США приостановили санкции против российско-сербской NIS - 31.12.2025
США приостановили санкции против российско-сербской NIS
США приостановили санкции против российско-сербской NIS - 31.12.2025, ПРАЙМ
США приостановили санкции против российско-сербской NIS
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями лицензию на оперативную деятельность... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T23:32+0300
2025-12-31T23:32+0300
23:32 31.12.2025
 
США приостановили санкции против российско-сербской NIS

Минфин США выдал NIS лицензию на оперативную деятельность до 23 января

БЕЛГРАД, 31 дек – ПРАЙМ. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями лицензию на оперативную деятельность до 23 января, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
"Дорогие граждане, отличная новость под конец года для нашей страны. С удовольствием вас оповещаем, что компания NIS получила лицензию OFAC для продолжения работы до 23 января. Это значит, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу", - написала глава минэнерго Сербии в Instagram*.
Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что будет готов читать фрагменты из "Евгения Онегина" Александра Пушкина вслух от радости, если минфин и госдепартамент США остановят действие санкции против NIS.
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Национализация NIS противоречит соглашению с Сербией, заявил посол России
