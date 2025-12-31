https://1prime.ru/20251231/svo-866096878.html
"Смогут вернуть контроль". В США оценили перспективы ВСУ на фронте
2025-12-31T02:50+0300
спецоперация на украине
украина
всу
владимир зеленский
харьковская область
запорожская область
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ.
Многие Украинцы и Владимир Зеленский по-прежнему верят в возможность возврата утраченных земель и не стремятся к завершению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинцы и Зеленский по-прежнему верят, что смогут вернуть себе контроль над потерянными территориями или каким-то образом остановить Россию. Но этого не произойдет. <…> Ведь у Украины нет резервных сил, которые она могла бы задействовать, где это необходимо. Когда украинцы пытаются заткнуть одну брешь в линии обороны, русские усиливают атаки на другом участке. И так будет продолжаться", — спрогнозировал аналитик.
При этом он отметил цинизм и корыстные мотивы украинских властей.
"Киевский режим не заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту. Ради всего святого, это же машина для зарабатывания денег!" — подчеркнул Джонсон.
Согласно данным Минобороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Потери в рядах ВСУ составили около 1330 военнослужащих.
