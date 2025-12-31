Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Смогут вернуть контроль". В США оценили перспективы ВСУ на фронте - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251231/svo-866096878.html
"Смогут вернуть контроль". В США оценили перспективы ВСУ на фронте
"Смогут вернуть контроль". В США оценили перспективы ВСУ на фронте - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Смогут вернуть контроль". В США оценили перспективы ВСУ на фронте
Многие Украинцы и Владимир Зеленский по-прежнему верят в возможность возврата утраченных земель и не стремятся к завершению конфликта, такое мнение в эфире... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T02:50+0300
2025-12-31T02:50+0300
спецоперация на украине
украина
всу
владимир зеленский
харьковская область
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Многие Украинцы и Владимир Зеленский по-прежнему верят в возможность возврата утраченных земель и не стремятся к завершению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украинцы и Зеленский по-прежнему верят, что смогут вернуть себе контроль над потерянными территориями или каким-то образом остановить Россию. Но этого не произойдет. &lt;…&gt; Ведь у Украины нет резервных сил, которые она могла бы задействовать, где это необходимо. Когда украинцы пытаются заткнуть одну брешь в линии обороны, русские усиливают атаки на другом участке. И так будет продолжаться", — спрогнозировал аналитик. При этом он отметил цинизм и корыстные мотивы украинских властей."Киевский режим не заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту. Ради всего святого, это же машина для зарабатывания денег!" — подчеркнул Джонсон.Согласно данным Минобороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Потери в рядах ВСУ составили около 1330 военнослужащих.
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866063745.html
украина
харьковская область
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, владимир зеленский, харьковская область, запорожская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, Харьковская область, Запорожская область
02:50 31.12.2025
 
"Смогут вернуть контроль". В США оценили перспективы ВСУ на фронте

Джонсон: украинцы зря верят, что смогут вернуть потерянные территории

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Многие Украинцы и Владимир Зеленский по-прежнему верят в возможность возврата утраченных земель и не стремятся к завершению конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинцы и Зеленский по-прежнему верят, что смогут вернуть себе контроль над потерянными территориями или каким-то образом остановить Россию. Но этого не произойдет. <…> Ведь у Украины нет резервных сил, которые она могла бы задействовать, где это необходимо. Когда украинцы пытаются заткнуть одну брешь в линии обороны, русские усиливают атаки на другом участке. И так будет продолжаться", — спрогнозировал аналитик.
При этом он отметил цинизм и корыстные мотивы украинских властей.
"Киевский режим не заинтересован в том, чтобы положить конец конфликту. Ради всего святого, это же машина для зарабатывания денег!" — подчеркнул Джонсон.
Согласно данным Минобороны, российские войска за последние сутки взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Потери в рядах ВСУ составили около 1330 военнослужащих.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима
Вчера, 06:12
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийХарьковская областьЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала