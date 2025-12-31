Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Грязные методы". В США сообщили, что приготовила Украина против России - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251231/svo-866098396.html
"Грязные методы". В США сообщили, что приготовила Украина против России
"Грязные методы". В США сообщили, что приготовила Украина против России - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Грязные методы". В США сообщили, что приготовила Украина против России
В следующем году из-за военных неудач ВСУ будут активнее применять террористическую тактику, с таким предупреждением в эфире YouTube-канала выступил... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T05:14+0300
2025-12-31T05:15+0300
спецоперация на украине
всу
харьковская область
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В следующем году из-за военных неудач ВСУ будут активнее применять террористическую тактику, с таким предупреждением в эфире YouTube-канала выступил американский аналитик Марк Слебода."В 2026 году в какой-то момент может произойти политический крах киевского режима, вызванный экономическими причинами. Политический крах режима более вероятен, чем военный. &lt;…&gt; В любом случае украинцы будут терпеть поражения, и из-за потерь на поле боя, из-за плохой политической и экономической ситуации они все чаще будут прибегать к грязным методам ведения войны", — заявил аналитик.Вместе с тем он подчеркнул, что украинцы уже давно применяют грязные методы, но в следующем году они, по его мнению, усилятся."Это не остановит Россию с военной или стратегической точки зрения, но может вынудить ее отвечать на каждое преступление все более жестко, все более масштабно", — отметил Слебода.Согласно информации Минобороны, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Потери среди военнослужащих ВСУ составили около 1330 человек.
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866063745.html
харьковская область
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, харьковская область, запорожская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Харьковская область, Запорожская область
05:14 31.12.2025 (обновлено: 05:15 31.12.2025)
 
"Грязные методы". В США сообщили, что приготовила Украина против России

Слебода: в будущем году ВСУ будут чаще прибегать к грязным методам ведения войны

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В следующем году из-за военных неудач ВСУ будут активнее применять террористическую тактику, с таким предупреждением в эфире YouTube-канала выступил американский аналитик Марк Слебода.
"В 2026 году в какой-то момент может произойти политический крах киевского режима, вызванный экономическими причинами. Политический крах режима более вероятен, чем военный. <…> В любом случае украинцы будут терпеть поражения, и из-за потерь на поле боя, из-за плохой политической и экономической ситуации они все чаще будут прибегать к грязным методам ведения войны", — заявил аналитик.
Вместе с тем он подчеркнул, что украинцы уже давно применяют грязные методы, но в следующем году они, по его мнению, усилятся.
"Это не остановит Россию с военной или стратегической точки зрения, но может вынудить ее отвечать на каждое преступление все более жестко, все более масштабно", — отметил Слебода.
Согласно информации Минобороны, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Потери среди военнослужащих ВСУ составили около 1330 человек.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима
Вчера, 06:12
 
Спецоперация на УкраинеВСУХарьковская областьЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала