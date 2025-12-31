https://1prime.ru/20251231/svo-866098396.html

"Грязные методы". В США сообщили, что приготовила Украина против России

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В следующем году из-за военных неудач ВСУ будут активнее применять террористическую тактику, с таким предупреждением в эфире YouTube-канала выступил американский аналитик Марк Слебода."В 2026 году в какой-то момент может произойти политический крах киевского режима, вызванный экономическими причинами. Политический крах режима более вероятен, чем военный. <…> В любом случае украинцы будут терпеть поражения, и из-за потерь на поле боя, из-за плохой политической и экономической ситуации они все чаще будут прибегать к грязным методам ведения войны", — заявил аналитик.Вместе с тем он подчеркнул, что украинцы уже давно применяют грязные методы, но в следующем году они, по его мнению, усилятся."Это не остановит Россию с военной или стратегической точки зрения, но может вынудить ее отвечать на каждое преступление все более жестко, все более масштабно", — отметил Слебода.Согласно информации Минобороны, российские войска за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Потери среди военнослужащих ВСУ составили около 1330 человек.

