"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта
Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Конфликт на Украине вступают в решающую фазу. <…> А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад. <…> Украинской стороне сложно заставить людей идти на фронт, многие дезертируют, многие погибли и ранены. В итоге численность ВСУ ежедневно сокращается. <…> Армия становится слабее. А темпы наступления России растут. <…> За последние 24 полных месяца не было такого места, где украинцы могли бы дать отпор русским и удержаться. Ни одного. И теперь ситуация набирает обороты...", — заявил он.По оценке Дэвиса, в данный момент уже ничто не может изменить ход противостояния, ведь точка невозврата в конфликте была пройдена уже давно."Если оглянуться назад, можно увидеть, что ключевой момент случился после битвы за Артемовск в 2023 году, а потом и после провалившегося наступления ВСУ в том же году...", — добавил подполковник.Минобороны сообщает, что за последние сутки российские силы взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Потери в живой силе среди ВСУ составили около 1330 человек.
