Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251231/svo-866099322.html
"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта
"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта
Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T06:40+0300
2025-12-31T06:41+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сша
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Конфликт на Украине вступают в решающую фазу. &lt;…&gt; А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад. &lt;…&gt; Украинской стороне сложно заставить людей идти на фронт, многие дезертируют, многие погибли и ранены. В итоге численность ВСУ ежедневно сокращается. &lt;…&gt; Армия становится слабее. А темпы наступления России растут. &lt;…&gt; За последние 24 полных месяца не было такого места, где украинцы могли бы дать отпор русским и удержаться. Ни одного. И теперь ситуация набирает обороты...", — заявил он.По оценке Дэвиса, в данный момент уже ничто не может изменить ход противостояния, ведь точка невозврата в конфликте была пройдена уже давно."Если оглянуться назад, можно увидеть, что ключевой момент случился после битвы за Артемовск в 2023 году, а потом и после провалившегося наступления ВСУ в том же году...", — добавил подполковник.Минобороны сообщает, что за последние сутки российские силы взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Потери в живой силе среди ВСУ составили около 1330 человек.
https://1prime.ru/20251227/signal-865982001.html
украина
сша
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, сша, харьковская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США, Харьковская область
06:40 31.12.2025 (обновлено: 06:41 31.12.2025)
 
"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта

Подполковник Дэвис: конфликт на Украине вступил в заключительную стадию

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
"Конфликт на Украине вступают в решающую фазу. <…> А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад. <…> Украинской стороне сложно заставить людей идти на фронт, многие дезертируют, многие погибли и ранены. В итоге численность ВСУ ежедневно сокращается. <…> Армия становится слабее. А темпы наступления России растут. <…> За последние 24 полных месяца не было такого места, где украинцы могли бы дать отпор русским и удержаться. Ни одного. И теперь ситуация набирает обороты...", — заявил он.
По оценке Дэвиса, в данный момент уже ничто не может изменить ход противостояния, ведь точка невозврата в конфликте была пройдена уже давно.
"Если оглянуться назад, можно увидеть, что ключевой момент случился после битвы за Артемовск в 2023 году, а потом и после провалившегося наступления ВСУ в том же году...", — добавил подполковник.
Минобороны сообщает, что за последние сутки российские силы взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Потери в живой силе среди ВСУ составили около 1330 человек.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Не будет". В Раде сообщили о важном сигнале Зеленскому от Путина и Трампа
27 декабря, 20:03
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСШАХарьковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала