https://1prime.ru/20251231/svo-866099322.html

"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта

"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта - 31.12.2025, ПРАЙМ

"Переломный момент". В США объявили о начале финальной стадии конфликта

Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T06:40+0300

2025-12-31T06:40+0300

2025-12-31T06:41+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сша

харьковская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к финальной стадии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Конфликт на Украине вступают в решающую фазу. <…> А это значит, что линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад. <…> Украинской стороне сложно заставить людей идти на фронт, многие дезертируют, многие погибли и ранены. В итоге численность ВСУ ежедневно сокращается. <…> Армия становится слабее. А темпы наступления России растут. <…> За последние 24 полных месяца не было такого места, где украинцы могли бы дать отпор русским и удержаться. Ни одного. И теперь ситуация набирает обороты...", — заявил он.По оценке Дэвиса, в данный момент уже ничто не может изменить ход противостояния, ведь точка невозврата в конфликте была пройдена уже давно."Если оглянуться назад, можно увидеть, что ключевой момент случился после битвы за Артемовск в 2023 году, а потом и после провалившегося наступления ВСУ в том же году...", — добавил подполковник.Минобороны сообщает, что за последние сутки российские силы взяли под контроль два населенных пункта — Богуславку в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Потери в живой силе среди ВСУ составили около 1330 человек.

https://1prime.ru/20251227/signal-865982001.html

украина

сша

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сша, харьковская область