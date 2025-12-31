Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним - 31.12.2025
Спецоперация на Украине
В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним
В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку западные государства больше не в состоянии поддерживать киевский режим, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Going Underground."Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает", — сообщил ученый.Профессор также отметил, что продолжающееся противостояние с Россией обусловлено оторванностью западных политиков от действительности. Он подчеркнул, что практически нет шансов добиться поражения Москвы в этом конфликте."На Западе продолжают верить в чудо, но им, безусловно, следует понимать, что шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю. Трудно представить, как такое может произойти", — подытожил Миршаймер.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киеву предстоит пойти на переговоры, так как пространство для решений у Украины быстро сокращается на фоне российских наступлений. Он добавил, что продолжение конфликта для Украины становится бессмысленным и крайне рискованным.
В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним

Профессор Миршаймер: Украина не выдержит 2026 года

Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку западные государства больше не в состоянии поддерживать киевский режим, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Going Underground.
"Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает", — сообщил ученый.
Профессор также отметил, что продолжающееся противостояние с Россией обусловлено оторванностью западных политиков от действительности. Он подчеркнул, что практически нет шансов добиться поражения Москвы в этом конфликте.
"На Западе продолжают верить в чудо, но им, безусловно, следует понимать, что шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю. Трудно представить, как такое может произойти", — подытожил Миршаймер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киеву предстоит пойти на переговоры, так как пространство для решений у Украины быстро сокращается на фоне российских наступлений. Он добавил, что продолжение конфликта для Украины становится бессмысленным и крайне рискованным.
