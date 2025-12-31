https://1prime.ru/20251231/ukraina-866099521.html

В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним

В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним - 31.12.2025, ПРАЙМ

В США заявили, что 2026 год станет для Украины последним

Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку западные государства больше не в состоянии поддерживать киевский режим, заявил профессор Чикагского университета... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T06:46+0300

2025-12-31T06:46+0300

2025-12-31T06:46+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

украина

запад

мировая экономика

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Украина не сможет пережить 2026 год, поскольку западные государства больше не в состоянии поддерживать киевский режим, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Going Underground."Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает", — сообщил ученый.Профессор также отметил, что продолжающееся противостояние с Россией обусловлено оторванностью западных политиков от действительности. Он подчеркнул, что практически нет шансов добиться поражения Москвы в этом конфликте."На Западе продолжают верить в чудо, но им, безусловно, следует понимать, что шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю. Трудно представить, как такое может произойти", — подытожил Миршаймер.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киеву предстоит пойти на переговоры, так как пространство для решений у Украины быстро сокращается на фоне российских наступлений. Он добавил, что продолжение конфликта для Украины становится бессмысленным и крайне рискованным.

https://1prime.ru/20251231/tramp-866099186.html

https://1prime.ru/20251231/svo-866099322.html

украина

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, украина, запад, мировая экономика, общество , москва